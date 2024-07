Una fiaccolata per ricordare Caracas, il gattino ucciso e legato ai binari a Roma: il toccante omaggio del “suo” quartiere

Caracas è stato brutalmente ucciso, legato ai binari e travolto da un treno: ora il suo quartiere si mobilita con una fiaccolata per ricordarlo

Il quartiere Mandrione di Roma è stato recentemente scosso dalla morte di Caracas, un gatto randagio molto amato dalla comunità. Caracas è stato brutalmente ucciso, legato ai binari della stazione Tuscolana e travolto da un treno. La notizia, diffusa dalla pagina Facebook “Mici di Villa Lais”, ha suscitato un’ondata di indignazione e dolore tra i residenti. Nel post si legge:

A pochi passi da casa nostra, un altro omicidio di una creatura innocente e senza colpa. Il dolce Caracas, micio rosso di quartiere, socievole e molto conosciuto al Mandrione. Forse proprio perché così socievole, si è fidato di qualcuno che (per divertimento? per sadismo? per noia? per pura e semplice cattiveria?) lo ha preso, legato ai binari e aspettato che un treno gli passasse sopra. Non c’è fine alla crudeltà, non c’è fine alla cattiveria, non c’è scusa che tenga. Vogliamo pene esemplari e certe per tutto questo. Perché la violenza sugli animali deve finire.

In risposta a questo atto di estrema crudeltà, gli abitanti del quartiere hanno deciso di organizzare una fiaccolata per onorare la memoria di Caracas e protestare contro la violenza sugli animali. L’evento si terrà questa sera con partenza alle ore 19 da Via Deruta, all’entrata di Villa Lais.

a…Mici anche oggi una notizia terribile…Stavolta a pochi passi da casa nostra, un altro omicidio di una creatura… Posted by Mici di Villa Lais on Friday, July 12, 2024

Basta a queste barbarie!

La processione attraverserà Via del Mandrione per arrivare a Via Casilina Vecchia, dove i partecipanti renderanno omaggio al micio. Gli organizzatori hanno invitato tutti a portare una torcia e a indossare una maglia bianca, simbolo di purezza.

Patrizia Prestipino, garante per i diritti degli animali di Roma Capitale, ha espresso la sua profonda indignazione per l’accaduto e ha chiesto al Comune di Roma di costituirsi parte civile nel caso. Prestipino ha sottolineato come episodi di tale barbarie non debbano essere tollerati e siano necessarie pene esemplari per chi si macchia di tali crimini contro creature innocenti e indifese.

Inoltre ha fatto appello alla sensibilità dei romani, esortandoli a partecipare numerosi alla fiaccolata. La fiaccolata non sarà solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di intervenire con decisione contro chi perpetra simili atti di crudeltà.

Caracas è diventato l’ennesimo simbolo di questa battaglia che sembra essere senza fine, per un like in più sui social o per semplice crudeltà. I suoi amici umani non vogliono però dimenticare questo micio socievole che portava allegria a tutti e lo ricorderanno questa sera con questa commovente fiaccolata.

a…Mici ABBIAMO DAVVERO BISOGNO DI TUTTI VOI !!!è stata organizzata una fiaccolata per manifestare contro tutta la… Posted by Mici di Villa Lais on Monday, July 15, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: