Sai che esiste un festival dedicato in cui si vedono solo video di gatti (in loop uno dietro l’altro)?

Il Cat Video Fest di New York è una maratona cinematografica dedicata ai video di gatti in cui se ne vedono oltre 200 uno dopo l’altro per raccogliere fondi per i gattili

Il Cat Video Fest di New York, che quest’anno si è tenuto il 3 e 4 agosto 2024, è un evento unico che ha conquistato la scena culturale della Grande Mela, attirando un numero crescente di appassionati di gatti. Questo festival, però, non è quello che ci si aspetterebbe.

Non ci sono sfilate di felini o bancarelle con gadget, ma una vera e propria maratona cinematografica dedicata ai video di gatti. Durante i 73 minuti della proiezione, gli spettatori si immergono in una sequenza continua di oltre 200 video di gatti, selezionati con cura dal curatore del festival, Will Braden.

Braden, un appassionato di felini e celebre per il suo canale “Henri, le Chat Noir”, ha visionato più di 15.000 video di gatti ricevuti dal pubblico per scegliere i migliori da includere nel lungometraggio. Il risultato è un’esperienza di pura gioia felina che ha trasformato il festival in un appuntamento imperdibile per i gattari di tutto il mondo.

Sono stati raccolti 280.000 dollari per i gattili

Nonostante la sua natura non convenzionale, il Cat Video Fest ha riscosso un successo clamoroso, raddoppiando il numero di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti e raccogliendo 280.000 dollari, devoluti interamente ai gattili della città.

Questo evento dunque non è solo un’occasione per divertirsi guardando gatti sul grande schermo, ma anche un’iniziativa con una nobile causa: aiutare i gatti in difficoltà a trovare una nuova casa. Il fascino del Cat Video Fest risiede nella sua semplicità e nella sua capacità di unire le persone attraverso una passione comune.

In un’epoca dominata dai social media e dal consumo rapido di contenuti, l’evento offre un momento di pausa, un’occasione per staccare dallo schermo del proprio telefono e condividere con altri appassionati la gioia di vedere i gatti fare le loro buffe imprese.

Il successo di questa edizione del Cat Video Fest conferma che l’amore per i gatti non conosce limiti e che, anche in un mondo frenetico come quello di oggi, c’è sempre spazio per una risata condivisa, soprattutto se serve ad aiutare i più piccoli e pelosi amici.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: CatVideoFest

Ti potrebbe interessare anche: