Cos’è questa storia dei gatti mangiati dagli immigrati in Ohio raccontata da Trump

Perché Trump abbraccia gatti e anatre dell'Ohio nelle immagini realizzate dall'intelligenza artificiale sullo scottante tema immigrazione? La questione è sfuggita di mano, ma i fatti (e la verità) contraddicono le affermazioni e gli slogan che si commentano

Scintille al dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump, candidati in corsa per la presidenza USA. Il duello televisivo ha visto la vittoria della Harris, ma a chi ha seguito questo confronto elettorale sicuramente non sono sfuggite alcune affermazioni di Trump sul tema immigrazione.

In particolare, il politico che dal 2017 al 2021 ha guidato gli Stati Uniti ha dichiarato di voler salvare gli animali dei residenti statunitensi, uccisi dagli immigrati. Ma di cosa sta parlando esattamente?

Trump fa esplicito riferimento alla cittadina di Springfield, Ohio, dove gli immigrati avrebbero mangiato cani, gatti e altri animali domestici. Il tutto nasce da foto e indiscrezioni diffuse sui social, dove un abitante di Springfield avrebbe accusato gli stranieri di aver cucinato delle anatre di un parco locale proprio di fronte il consiglio comunale.

La notizia è infondata, ma è stata utilizzata dai repubblicani per costruire un altro punto della sua campagna elettorale del loro rappresentante. Tramite l’intelligenza artificiale, Trump compare abbracciando gatti e anatre, invitando gli elettori a salvare gli animali in Ohio.

L’account ufficiale della House Judiciary GOP ha condiviso i post sul canale X.

Protect our ducks and kittens in Ohio! pic.twitter.com/YnTZStPnsg — House Judiciary GOP 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@JudiciaryGOP) September 9, 2024

La situazione sembra però essere leggermente sfuggita di mano, con meme e messaggi al limite del ridicolo. In un altro post, sempre apparso sul profilo della commissione repubblicana giudiziaria della Camera, si inneggia alla protezione animale tra laghetti al tramonto in cui anche i gatti nuotano felici.

È l’immagine di Trump proclamato difensore degli animali che proprio non va giù. Ricordiamo, giusto per, un episodio agghiacciante che ha visto protagonista la candidata vice di Donald Trump, la governatrice del South Dakota Kristi Noem.

Noem ha ucciso il suo cane perché ha rovinato una battuta di caccia. Però, nonostante tutto, proviamo a credere che la coalizione Trump abbia a cuore le sorti degli animali dell’Ohio. Insomma, i fatti parlano da sé.

