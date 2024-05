Cibo per gatti randagi in cambio di bottiglie e lattine: con questi distributori automatici si salvano ambienti e animali  

Distributori automatici che danno cibo per gatti in cambio di bottiglie e lattine vuote: così si mantiene pulita la città e si dà da mangiare alle colonie feline

A Kotor, una pittoresca città del Montenegro, i residenti e i turisti hanno recentemente assistito all’installazione di una macchina per il riciclaggio che non solo aiuta l’ambiente, ma anche i numerosi gatti che abitano la città.

Situata vicino alla chiesa della Beata Ozana, questa macchina innovativa consente di scambiare bottiglie di plastica e lattine vuote con porzioni di cibo per gatti, contribuendo così a mantenere pulita la città e a nutrire gli amati felini locali.

L’iniziativa, lanciata dall’Organizzazione Turistica di Kotor (TO Kotor), è ispirata a una visita alla città sorella di Gaziantep in Turchia, dove dispositivi simili sono comuni. Sebbene il progetto fosse stato ideato già nel 2018, solo ora, dopo un cambio di governo e la stabilizzazione delle finanze locali, è stato possibile realizzarlo.

Il direttore del TO Kotor, Jovan Ristić, ha spiegato che l’installazione di queste macchine è solo l’inizio, con piani per espanderle a Dobrota e Škaljar, oltre che in altre parti della Città Vecchia. Il funzionamento del distributore è semplice: inserendo due bottiglie di plastica o lattine vuote, la macchina eroga una dose di 35 grammi di cibo per gatti.

Si spera che altre città possano implementare progetti simili

Questa iniziativa oltre ad incentivare il riciclaggio garantisce anche che i gatti, simbolo della città, abbiano accesso a cibo sicuro. La prima fornitura di cibo è stata donata dal negozio di animali “Zooland”, e il TO Kotor si occuperà inizialmente di mantenere i distributori riforniti, auspicando che i volontari si uniscano presto a questa attività.

Ristić ha sottolineato l’importanza di nutrire i gatti con il cibo appropriato fornito dalla macchina, chiedendo a residenti e turisti di evitare di dare loro cibo destinato al consumo umano. La raccolta e lo smaltimento degli imballaggi saranno gestiti dall’Azienda municipale di Kotor, che porterà i materiali raccolti al centro di riciclaggio.

L’azione ha già mostrato i primi risultati positivi, con un’ampia partecipazione sia da parte dei turisti che della popolazione locale. I gatti, da parte loro, si sono rapidamente abituati alla presenza della macchina, situata vicino alle loro “case”. Questa iniziativa è un esempio brillante di come le città possono combinare la gestione dei rifiuti con il benessere animale, creando un ambiente più pulito e sostenibile.

Ristić spera che altre amministrazioni locali possano essere ispirate a implementare progetti simili, sottolineando che con buona volontà, una posizione adeguata e un investimento minimo, risultati significativi possono essere raggiunti.

