Cibo per gatti: queste sono le 2 marche di croccantini più buone che puoi acquistare, secondo un nuovo test

Un nuovo test francese ha messo a confronto diverse marche di croccantini per gatti, analizzandone ingredienti e qualità. Alla fine, 2 prodotti sono consigliati a pieni voti

Chi ha uno o più gatti sa quanto sia importante offrirgli un’alimentazione sana e bilanciata. Tra le varie opzioni disponibili, il cibo secco, sotto forma di croccantini, è una delle scelte più comuni. Ma quale marca e tipologia scegliere per un gatto adulto?

Viste le tante proposte disponibili sul mercato, può risultare difficile orientarsi. A venire in nostro aiuto è però un nuovo test comparativo, condotto dagli esperti della rivista dei consumatori francesi 60 Milions de Consommateurs, che ha messo a confronto 12 buste di crocchette destinate a gatti adulti (da 1 a 10 anni), sterilizzati e in buona salute, di alcune delle marche più popolari di cibo per animali.

Gli alimenti per gatti sterilizzati devono rispondere a specifiche esigenze nutrizionali, riducendo il rischio di aumento di peso e preservando la salute urinaria. Nel test, sono stati valutati fattori come l’equilibrio nutrizionale e la qualità degli ingredienti. Più nello specifico, l’analisi ha considerato il contenuto di proteine, grassi e minerali, come anche la presenza di ingredienti artificiali e la qualità complessiva del prodotto. Un aspetto importante è stato anche considerare la formulazione, che dovrebbe essere studiata per mantenere un peso corporeo ottimale, evitando sia carenze nutrizionali che l’uso eccessivo di carboidrati.

Le marche scelte per questo test comprendono alcune tra le più diffuse nel mercato dei prodotti per animali:

Eukanuba

Edgard & Cooper

Nestor Bio

Perfect Fit

Hill’s

Whiskas

Royal Canin

Friskies

Carrefour Expert

Franklin

One

Ultima

I risultati

I risultati hanno evidenziato differenze significative tra i vari prodotti. Alcune marche si sono distinte per un profilo nutrizionale particolarmente equilibrato, con contenuti di proteine di alta qualità e bilanciamenti adeguati di grassi. Altre hanno presentato ingredienti meno nobili o additivi non necessari, che possono incidere sul benessere a lungo termine dei gatti.

Le proteine di alta qualità sono essenziali per una dieta equilibrata del gatto. Essendo un animale carnivoro, il gatto necessita di proteine per mantenere la salute muscolare, strutturale (come pelle e pelo) e per la produzione di enzimi e ormoni. È fondamentale che queste proteine contengano aminoacidi essenziali, che il gatto non è in grado di sintetizzare autonomamente, come arginina, metionina, taurina e altri. La mancanza di alcuni di questi aminoacidi può portare a gravi problemi di salute, come intossicazione da ammoniaca, perdita di peso o danni agli organi.

Nel test, 5 prodotti sono risultati avere livelli ottimali di aminoacidi, mentre tre li avevano a livelli buoni. Di contro, quattro crocchette (Eukanuba, Edgard & Cooper, Nestor Bio e Perfect Fit) presentavano livelli al limite di alcune molecole chiave come metionina, cisteina e taurina, pur rimanendo accettabili, mentre un contenuto proteico inferiore agli standard è stato riscontrato nei croccantini Hill’s e Whiskas, che però compensano con un profilo aminoacidico adeguato.

Un altro aspetto importante sono gli acidi grassi essenziali, come gli omega-3, che supportano la salute cerebrale, renale e il sistema immunitario. Tra i prodotti testati, Hill’s si distingue per il miglior contenuto di omega-3, seguito da Royal Canin. Al contrario, Friskies, Whiskas e Perfect Fit presentano un contenuto inferiore di questi acidi grassi.

Per quanto riguarda le vitamine, quasi tutti i prodotti soddisfano adeguatamente i fabbisogni del gatto, ad eccezione di Perfect Fit che ha una valutazione leggermente inferiore. Tuttavia, alcuni prodotti hanno carenze significative di potassio, un minerale essenziale per il funzionamento cellulare, con Whiskas, Perfect Fit e Carrefour che risultano al di sotto dei requisiti.

Infine, l’analisi della digeribilità e della densità energetica ha rivelato che alcune crocchette, come quelle Carrefour Expert e Nestor Bio, presentano un basso tasso di gelatinizzazione dell’amido, il che può causare difficoltà digestive. Inoltre, prodotti come Franklin richiedono porzioni più piccole per coprire il fabbisogno energetico, ma ciò potrebbe ridurre l’assunzione di potassio.

Le 2 marche migliori

In termini di qualità generale, il test ha identificato come migliori 2 prodotti che offrono un buon compromesso tra valori nutrizionali:

Royal Canin Sterilised: al primo posto per la sua qualità nutrizionale

Hill’s Science Plan Adult Sterilised Cat: con un buon equilibrio tra proteine e grassi, consigliato in particolare per il buon rapporto qualità-prezzo

Fonte: 60 Millions de Consommateurs

