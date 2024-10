Basta comprare gatti Bully cat! Sono una veterinaria e ti spiego perché

Questa volta l'allarme arriva dal Regno Unito, ma già da tempo le associazioni feline sconsigliano di comprare un Bully Cat. Ma perché? E che tipo di razza è? Scopriamo qualcosa di più sul suo conto

Questa volta l’allarme arriva dal Regno Unito, ma non è la prima volta che viene lanciato un appello del genere: smettiamola di comprare i Bully cat. Probabilmente la maggior parte di noi neanche sapeva dell’esistenza di questa nuova razza felina, frutto dell’incrocio fra un gatto di razza Sphinx e un Munchkin. E già questo dovrebbe suggerirvi perché le associazioni feline e i veterinari, da più parti, si stiano sgolando a furia di ripetere di non comprare questi gatti, in modo da evitare di continuare a foraggiare un commercio basato su razze o ibridi pieni di problemi e malattie. (Leggi anche: Sono un veterinario e ti svelo quali razze di gatti non sceglierei mai)

Perché non bisognerebbe comprare gatti Bully cat?

A spiegarci perché non dovremmo mai acquistare i Bully cat (così come dovremmo smetterla di acquistare e incentivare l’allevamento e il commercio di razze sia canine che feline eccessivamente esasperate, come i Bulldog francesi o anche i Bully americani), questa volta è al dottoressa Grace Carroll, specialista di comportamento animale presso la Queen’s University di Belfast.

La dottoressa ha ricordato a tutti che sono i consumatori ad avere il potere d’acquisto. Se la smettessero di comprare razze con caratteristiche così estreme, di sicuro gli allevatori non sarebbero interessati a concentrarsi sull’estetica a scapito della salute e benessere animale.

La dottoressa parla di un seguire la strada di un allevamento più etico, che non persegua solamente l’estetica e la moda del momento, ma che tuteli anche la salute e i comportamenti naturali dei gatti.

Ma la dottoressa non è certo la prima a far sentire la sua voce. Sin da quando questa razza è stata immessa sul mercato, le varie associazioni feline e esperti del settore hanno cercato di mettere in guardia all’acquistarla. Ma niente da fare: i Bully cat continuano a catturare l’attenzione del popolo dei social media.

Ma a quali problemi di salute potrebbero andare incontro? Beh, a diversi, che potrebbero causare una netta diminuzione della loro durata di vita media:

scottature e ferite cutanee

tumori della pelle

problemi di termoregolazione, soprattutto nei gattini

maggior suscettibilità alle infezioni respiratorie

maggior suscettibilità a sviluppare dermatiti

artrosi e annesse difficoltà di correre, saltare e arrampicarsi

distocia e problemi di parto

problemi di comunicazione

Gatti Bully cat: le origini

A quanto pare i Bully cat originano dagli Stati Uniti. Qui gli allevatori hanno pensato che fosse una buona idea quella di far incrociare i gatti Sphinx, con annesso i loro geni che causano l’assenza di pelo con i gatti di razza Munchkin, quelli che si portano appresso il gene delle zampe corte. Cosa mai potrebbe andare storto facendo incrociare due gatti caratterizzati da tali anomalie genetiche?

Beh, le previsioni parlano chiaro: già di per sé queste due razze feline non sono molto longeve. Incrociandole fra di loro, poi, le relative anomalie genetiche potrebbero accorciargli notevolmente la vita, arrivando a una durata di vita media di massimo sei anni. Veramente poco per un gatto, anche senza considerare gli Highlander dei felini, come i gatti di razza Siamese, in grado di arrivare anche a superare i 20 anni e i Maine Coon, altra razza molto longeva.

Bully cat: per metà Sphinx…

Come dicevamo, il Bully cat è frutto dell’incrocio fra uno Sphinx e un Munchkin. Partiamo dallo Sphinx: noto anche come Canadian Sphinx, è una razza felina nata da una naturale mutazione del gatto domestico. Questa mutazione è stata selezionata tramite allevamento fino a fissarla e creare questa razza riconosciuta. La sua principale caratteristica è di non avere peli sul mantello. Questo a causa della mutazione del gene recessivo “hairless”. (LEGGI anche: Razze di gatti senza pelo (o quasi): quale scegliere?)

In base al tipo di pelle, si distingue in:

Rubber (gomma): la pelle assomiglia a un materiale morbido e gommoso

Peach (pesca): la pelle appare vellutata come pesca

Wax (cera): la pelle è nuda, ma ha bisogno di maggiori cure e pulizia

Oltre ad essere senza pelo, ha orecchie grandi e arrotondate all’estremità. Anche gli occhi sono grandi, mentre il naso è sporgente. Si tratta di un gatto di media taglia, abbastanza muscoloso e con dita rilevate.

Non avendo pelo, la sua pelle spesso appare più unta del normale. Molto sensibile alle scottature solari e ai colpi di calore, la cute si ferisce anche più facilmente. Patisce tantissimo il freddo e spesso soffre di problemi di dermatite e otite.

… e per metà Munchkin

Ma il Bully cat è anche per metà un Munchkin. Si tratta di una razza relativamente nuova, nota anche come gatto bassotto o gatto canguro. Si caratterizza per l’avere le zampe molto corte, con torace lungo e muscoloso. Ha occhi a mandorla, testa triangolare e pelo sia lungo che corto.

Il problema è che queste sue zampe corte, questi gatti nascono così a causa di una forma di pseudoacondroplasia. Il che vuol dire che li alleviamo per avere forme esagerate frutto di un problema genetico. I Munchkin, infatti, sono maggiormente a rischio di sviluppare problemi di colonna vertebrale, lordosi, artrosi e petto escavato. Fondamentalmente il concetto è che selezioniamo e alleviamo soggetti tecnicamente “malati” per nostro diletto e per soddisfare il nostro senso estetico.

Considerate, poi, che non si possono incrociare fra di loro due gatti Munchkin perché il loro gene del nanismo, se ereditato da ambo i genitori, è mortale. Infatti sono fatti accoppiare solamente con gatti normali.

