Liberiamo Bella, il beluga solitario intrappolato da oltre 10 anni nella vasca di un centro commerciale di Seul (petizione)

Da più di 10 anni Bella è confinata in una minuscola vasca del Lotte World Aquarium, prigioniera nel grattacielo più alto della Corea del Sud: per salvare il beluga solitario e restituirgli la libertà si stanno mobilitando diversi attivisti, che hanno lanciato una petizone

Nuota in solitudine e senza stimoli in una piccola vasca, in cui è intrappolata da oltre dieci anni. Bella, un esemplare femmina di beluga di 13 anni, vorrebbe vagare liberamente nell’oceano, ma è costretta a condurre un’angosciante esistenza in un centro commerciale nel cuore di Seul, all’interno di uno dei grattacieli più alti del mondo. L’incubo è iniziato nel 2013, quando è stata catturata dalle acque dell’Artico, al largo delle coste della Russia insieme ad altri due beluga per poi essere rivenduta come un oggetto al Lotte Aquarium.

Dopo la morte prematura degli altri due esemplari con cui condivideva la vasca Bella è rimasta completamente sola. E le sue condizioni sono preoccupanti: mostra, infatti, comportamenti ossessivi e indice di forte stress e disagio mentale a causa della cattività, come confermato anche dal Guardian che ha visitato l’acquario.

La petizione per trasferire il beluga in un santuario

La promessa di liberare l’animale, fatta dai gestori dell’acquario prima nel 2019 e poi nel 2021, non è stata mantenuta. Ma gli attivisti delle associazioni Dolphin Project e Hot Pink Dolphins non si sono arresi e sono tornati a protestare al grido di “Free Bella”, lanciando una petizione online (che potete firmare QUI) per trasferirla in un santuario per cetacei.

Proprio lo scorso dicembre, la Corea del Sud ha vietato la compravendita di balene e delfini da esporre, ma – sfortunatamente per Bella e altri animali marini – purtroppo la legge non è retroattiva.

Sono passati quasi cinque anni da quando hanno detto che l’avrebbero rilasciata – denunciano gli attivisti – Merita di riconquistare la libertà che le è stata rubata.

