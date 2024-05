Sbarca su Rai 3 “Food for Profit”, il docufilm sugli allevamenti intensivi che devi assolutamente vedere: quando andrà in onda

“Food for Profit” ci sbatte in faccia il legame tra lobby dell’industria zootecnica e politica negli allevamenti intensivi: sarà in onda domenica 5 maggio su Rai 3 durante “Report”

Il docufilm “Food for Profit”, firmato da Giulia Innocenzi e Pablo d’Ambrosi, si appresta a fare il suo debutto in anteprima nazionale su Rai 3 nel programma “Report” di domenica 5 maggio. Questo lavoro cinematografico, che ha già attirato l’attenzione da oltre due mesi, mette in luce la complessa dinamica dei rapporti di forza nell’ambito dell’agricoltura e dei fondi europei.

Il documentario rivela come le grandi lobby dell’industria zootecnica esercitino una notevole influenza sulle decisioni politiche in Europa, mettendo spesso a repentaglio la trasparenza e gli interessi pubblici.

Tale influenza si manifesta soprattutto a discapito delle strategie delineate dalla Commissione e dal Parlamento europeo nel contesto del Green Deal, un accordo cruciale per affrontare le sfide ambientali attuali, come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e le emergenze sanitarie legate all’antimicrobico resistenza e all’influenza aviaria.

La LAV ha contribuito a realizzare il docufilm

La LAV (Lega Anti Vivisezione) ha giocato un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo progetto, contribuendo alla sua realizzazione e coordinando le attività di indagine negli allevamenti presentati nel film. La PAC (Politica Agricola Comune), con i suoi quasi 400 miliardi di euro di fondi in 5 anni, rappresenta uno strumento di politica cruciale che definisce la distribuzione dei finanziamenti nell’ambito dell’agricoltura e della sostenibilità.

Lorenza Bianchi, responsabile dell’area Transizione Alimentare della LAV, ha sottolineato l’urgenza di affrontare le problematiche legate all’industria zootecnica, evidenziando il legame tra il benessere degli animali, la salute pubblica e l’ambiente. La concentrazione di potere nel settore agroalimentare e l’influenza delle grandi aziende rappresentano le vere sfide da affrontare, superando l’approccio limitato delle politiche di “greening”.

Attraverso il documentario “Food for Profit”, si apre uno spazio di riflessione sulle dinamiche complesse che caratterizzano il settore agricolo europeo, invitando spettatori e decisori politici a considerare soluzioni più equilibrate e sostenibili per il futuro dell’agricoltura e della società nel suo complesso.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: