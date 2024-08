Fino a 5 anni di carcere per chi ruba cani e gatti, approvata nuova ed esemplare legge in UK

Carcere e multe per chi rapisce cani e gatti. Una nuova legge introdotta in UK riconosce il furto di animali domestici come un crimine, tenendo conto del trauma provocato agli animali e ai loro proprietari

Rubare cani e gatti di proprietà è un reato e da ora chi lo commette rischia fino a 5 anni di prigione in Inghilterra e Irlanda del Nord. Lo stabilisce il Pet Abduction Act, la nuova norma entrata in vigore recentemente dal governo.

Presentato dall’ex parlamentare Anna Firth, il testo adotta disposizioni e provvedimenti per tutelare cani, gatti e altri animali tenuti come domestici. Registra il loro furto come un crimine specifico e punisce i trasgressori con la detenzione, una multa o entrambi.

Gli attivisti per i diritti degli animali e le associazioni inglesi hanno accolto con immensa soddisfazione questa misura poiché rappresenta un punto di svolta nella tutela animale, introducendo importantissime novità.

La legge riconosce infatti l’impatto emotivo che il furto di un animale ha sul suo benessere e sulla persona, come lo stress provato dai proprietari e dai loro amici a quattro zampe.

Prima dell’introduzione del Pet Abduction Act, il rapimento di animali era considerato un furto di di un bene di proprietà, come di cellulare. Ma sappiamo benissimo che non è così, un cane o un gatto non può essere ricomprato come un oggetto, come se nulla fosse.

Gli animali domestici sono membri della famiglia a tutti gli effetti ed è straziante saperli chissà dove, tra le mani di sconosciuti, in pericolo. La legge tiene conto di questo dolore lancinante, che non si augura a nessuno.

La maggior parte degli animali che i ladri cercano è di razza. Cani e gatti di razza vengono rivenduti clandestinamente, le femmine sfruttate come fattrici per produrre cucciolate a ritmi estenuanti. Tra i più a rischio vi sarebbero Bulldog francesi, Bulldog inglesi, Yorkshire Terrier e Chihuahua.

Nel Regno Unito, come in altri Paesi del mondo, il furto di animali domestici è un fenomeno allarmante. Il Pet Abduction Act, sostenuto anche dal ministro dell’agricoltura, dell’ambiente e degli affari rurali, potrebbe agire da deterrente.

Ci auguriamo che questa nuova legge scoraggi i criminali e dia ai proprietari la certezza che i loro animali domestici sono protetti” ha dichiarato Annabel Berdy dell’organizzazione Cats Protection.

Fonte: Legislation.gov.uk

