Farmaci veterinari generici: pubblicata finalmente la lista (ma c’è ancora da fare per renderli più accessibili a tutti)

Il Ministero della Salute ha finalmente pubblicato l'elenco dei farmaci veterinari generici, che rendono più accessibili le cure per i nostri amici a quattro zampe. C'è però ancora molto da fare per poter rendere questa opzione davvero conveniente

Curare i nostri animali domestici può diventare un problema a causa dei costi elevati dei farmaci veterinari, spesso inaccessibili per molte famiglie. Finalmente, però, c’è una svolta: il Ministero della Salute ha pubblicato l’elenco dei medicinali veterinari generici, una misura tanto attesa e fortemente voluta dalla LAV.

Questo elenco promette di rivoluzionare l’acquisto di farmaci veterinari, il cui prezzo, pur contenendo lo stesso principio attivo, è spesso esorbitante rispetto ai farmaci per uso umano.

L’introduzione di questa lista è il frutto di un emendamento all’articolo 25 del Decreto legislativo n. 218 del 2023, suggerito dalla LAV.

Quindi finalmente possiamo dire addio ai costi spropositati per i farmaci dei nostri amici a 4 zampe? Non proprio. Nonostante questa svolta positiva, c’è infatti ancora un passo fondamentale da compiere: assicurare che i medicinali veterinari generici siano venduti a un prezzo realmente conveniente.

A differenza dei farmaci generici per uso umano, al momento non esiste una norma che imponga un prezzo di vendita inferiore per i generici veterinari rispetto ai loro corrispettivi di riferimento.

Per garantire un reale risparmio è quindi indispensabile introdurre una normativa che obblighi le aziende che producono farmaci veterinari generici a venderli almeno al 20% in meno rispetto ai medicinali di riferimento. Questo è un passo essenziale per assicurare che ogni proprietario possa prendersi cura dei propri animali senza preoccupazioni economiche. Immaginate in questo modo quanti animali in più potranno ricevere le cure di cui hanno bisogno!

Un cambiamento fondamentale per agevolare la spesa farmaceutica di chi possiede animali domestici, in particolare per le famiglie con difficoltà economiche. Ma non è solo una questione di risparmio, parliamo anche di equità e giustizia sociale.

In questo contesto, cambia anche il ruolo del farmacista, che ora avrà il dovere di informare gli acquirenti sulla possibilità di utilizzare un medicinale veterinario generico, quando questo è più conveniente o quando il farmaco prescritto non è disponibile.

La lista dei medicinali veterinari generici

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito la lista dei medicinali veterinari generici e si impegna ad aggiornare periodicamente l’elenco dei farmaci autorizzati in Italia, in conformità all’art. 25, comma 4, del d.lgs. 218/2023.

Le aziende titolari di autorizzazione all’immissione in commercio (A.I.C.) potranno segnalare eventuali medicinali generici non presenti nella lista così da poter essere inseriti.

Potete vedere la lista completa dei medicinali veterinari generici QUI.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonti: LAV / Ministero della Salute

Leggi anche: