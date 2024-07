È morto Riù, il ‘gorilla triste’ dello Zoosafari di Fasano. Il decesso è avvenuto a gennaio, ma non era ancora stato annunciato

Aveva 54 anni al momento della morte, avvenuta a gennaio. Era il gorilla più vecchio d'Italia e l'unico, nel nostro paese, a essere rinchiuso in un recinto vetrato

Ricordate Riù, anche conosciuto come il gorilla triste dello Zoosafari di Fasano? Strappato dall’Africa nel 1975 e portato a Fasano nel 1994, era l’unico gorilla italiano a essere rinchiuso in uno zoo, in un recinto vetrato. Era anche il gorilla più vecchio d’Italia con i suoi 54 anni compiuti. Parliamo al passato perché purtroppo Riù è morto.

Nonostante il decesso sia avvenuto a gennaio, la notizia non era ancora stata annunciata rendendo ancora più triste, e solitaria, la sua fine.

Di Riù vi avevamo già parlato. Nel 1975 venne portato via dal Kenya insieme a un altro cucciolo di nome Pedro per approdare al circo, finché nel 1994 non vennero entrambi trasferiti presso lo Zoosafari di Fasano, in Puglia.

Nel 2008 Riù perse il suo unico amico, Pedro, rimanendo completamente solo. Per restituirgli un po’ di meritata felicità, Associazione Meta Parma anni fa aveva lanciato una petizione per convincere il direttore dello zoo pugliese a cedere Riù in modo da poterlo portare in un luogo migliore, e farlo finalmente uscire dalla sua gabbia di vetro, almeno per gli ultimi anni della sua vita. Purtroppo non è andata a buon fine e Riù, in tutto questo tempo, è rimasto dov’era.

– Angosciante che dopo 50 anni di ‘onorata cattività’ presso lo zoo, che lo utilizzava come mascotte in pubblicità e gadget per attrarre turisti e loro stessi lo definivano “Il VIP dello zoo”, questi non abbiano dedicato nemmeno due parole sui social per annunciarne la morte, ringraziarlo e rendergli onore – scrive l’etologa e giornalista Chiara Grasso in un post pubblicato su Instagram.

E prosegue: -… Non sono bastate le petizioni, gli articoli, i libri e le manifestazioni. Alla fine sei morto triste. E solo. Di nascosto. Senza nemmeno che il mondo ti potesse piangere –

Davvero una storia (e una fine) triste per questo povero gorilla dimenticato da tutti, nonostante la fama.

