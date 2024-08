Donna prova a bollire vivo un crostaceo in un ristorante cinese (ma l’animale la attacca)

Imprevisto per una cliente cinese che ha provato a bollire vivo un crostaceo nell'hotspot da lei ordinato. L'esemplare si è liberato e, dopo un secondo tentativo, l'ha attaccata puntando al braccio.

Fanno discutere le immagini che arrivano direttamente dalla Cina, dove una cliente di un ristorante ha provato a bollire vivo un crostaceo. Contro ogni previsione, l’esemplare ha reagito difendendosi e cercando di sfuggire alla morte.

Seduta al tavolo assegnatole, la donna stava per immergere nell’hotpot la sua ultima ordinazione per poterla consumare assieme agli altri tipi di pesce. Afferra il crostaceo con le mani e si appresta a gettarlo nel brodo.

Il primo tentativo va a vuoto perché il crostaceo salta fuori dalla pentola rovente. Prova ancora, stavolta con le bacchette, ma la cena prende però una piega inaspettata. L’animale si aggrappa al suo braccio sferrando un attacco e mordendola.

Le grida della donna e la sua espressione del volto suggeriscono che abbia provato un dolore acuto. Una mano esterna interviene per prestare soccorso e rimuovere il crostaceo, che immaginiamo già che fine abbia fatto.

Il video è stato pubblicato su TikTok e altre piattaforme social, dove ha ricevuto migliaia di visualizzazioni, condivisioni ed esultazioni da parte di chi faceva il tifo per il crostaceo. C’è chi più volte digita la parola “karma”.

Numerose anche le critiche degli utenti, che non concepiscono come si possa torturare così un animale. Il crostaceo andava consumato previa cottura, ma non è inusuale vedere influencer e giovani asiatici che mangiano pesci ancora vivi.

L’abitudine è purtroppo diffusa in Cina come in altri Paesi, sebbene provochi gravi sofferenze negli animali e comporti rischi per la salute umana. Lo scorso anno un uomo è morto soffocato in Corea dopo aver ingerito un polpo vivo.

Basterebbe buon senso, evitando così di far soffrire inutilmente e ulteriormente chi mettiamo nei nostri piatti.

Fonte: rual_life_china/TikTok

