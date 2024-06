Riesci a decifrare il linguaggio degli animali con l’IA? Puoi vincere 10 milioni di dollari

Parlare con gli animali è qualcosa che da sempre ci affascina e l’intelligenza artificiale potrebbe permetterci di farlo: ora ci sono in premio 10 milioni di dollari per chi riuscirà a decifrare il linguaggio degli animali e sviluppare un algoritmo che consenta la comunicazione interspecie

L’idea di comunicare con gli animali, come il celebre Dottor Dolittle, non è più solo un sogno per gli amanti degli animali e i lettori di romanzi. Grazie ai recenti progressi nell’intelligenza artificiale, questa possibilità potrebbe diventare una realtà.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Tel Aviv, in collaborazione con la Jeremy Coller Foundation, ha lanciato una sfida con un premio di 10 milioni di dollari per chi riuscirà a decifrare il linguaggio degli animali e sviluppare un algoritmo che consenta la comunicazione interspecie.

La “Coller Dolittle Challenge for Interspecies Two-Way Communication” prende il nome dal noto personaggio letterario e cinematografico che ha affascinato milioni di persone. Il premio principale è un investimento azionario di 10 milioni di dollari o un premio in denaro di 500.000 euro per chi riuscirà a decifrare il codice della comunicazione interspecie, rendendo gli esseri umani in grado di comprendere cosa gli animali si dicono tra loro e, eventualmente, comunicare con loro.

È già stato sviluppato un algoritmo che traduce i versi dei pipistrelli

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non è obbligatorio, ma è altamente suggerito, poiché potrebbe potenziare significativamente i risultati dell’algoritmo. Esistono già dei precedenti incoraggianti, come il lavoro di un gruppo di studiosi che ha sviluppato un algoritmo in grado di tradurre i versi dei pipistrelli durante la loro comunicazione.

Secondo gli organizzatori del premio, lo sviluppo di potenti algoritmi di intelligenza artificiale, tra cui modelli linguistici di grandi dimensioni, fa pensare che siamo vicini a realizzare questo ambizioso obiettivo.

Il premio non mira solo a soddisfare la curiosità umana o a intrattenere, ma ha anche l’obiettivo di ampliare la nostra conoscenza del mondo animale e aumentare la consapevolezza della loro sensibilità. Per partecipare alla sfida, è necessario rispettare rigorose regole etiche: non sono ammessi metodi invasivi o non rispettosi del benessere animale.

Nonostante l’entusiasmo suscitato da questa iniziativa, alcuni studiosi restano scettici. Sostengono che, anche con l’ausilio dell’IA, decifrare il codice linguistico degli animali è una sfida enorme, dato che la comunicazione animale è strettamente legata al loro contesto sociale e ambientale.

In ogni caso, la “Coller Dolittle Challenge” rappresenta un’opportunità senza precedenti per esplorare il potenziale dell’intelligenza artificiale nella comprensione della comunicazione animale, e potrebbe portare a scoperte rivoluzionarie che cambieranno il nostro rapporto con il mondo naturale.

Fonte: Coller dolittle Challenge

