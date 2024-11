Cosa e quali sono le specie aliene invasive?

Ma cosa sono le specie aliene invasive? Oltre alle tartarughe dalle orecchi rosse e al granchio blu, ce ne sono altre? Quali leggi le regolamentano? Ecco qualche info su questo problema sempre più attuale

Ogni tanto ci è capitato di parlare delle IAS, le specie aliene invasive. Note anche in precedenza come specie esotiche invasive, si tratta di specie sia animali che vegetali che sono introdotte in paesi in cui non sarebbero autoctone e che, grazie alle loro capacità adattative, si sono stanziate e riprodotte così tanto da creare problemi alla fauna e alla vegetazione locale.

Cosa si intende con specie aliene invasive?

Come dicevamo le specie aliene invasive sono animali o piante non originarie di quel Paese che, introdotte volontariamente o accidentalmente sul territorio, finiscono con il colonizzarlo, andando spesso a danneggiare e soppiantare le specie autoctone locali.

Queste specie, infatti, tendono a:

entrare in concorrenza con specie autoctone similari e rivali

danneggiare habitat ed ecosistemi

consumare le risorse locali

danneggiare le attività produttive agricole

ridurre la biodiversità

Pensiamo, per esempio, alle tartarughe dalle orecchie rosse, le Trachemys scripta elegans (e cugine) che hanno ridotto tantissimo la popolazione delle nostre tartarughe palustri, la Emys orbicularis. O pensiamo anche a tutti i danni che il granchio blu sta facendo: oltre a decimare pesci e fauna locale perché molto vorace, rovina anche le reti e le attrezzature dei pescatori. Ma di esempi di specie aliene invasive dannose ce ne sarebbero anche altri: la vespa asiatica, la cimice asiatica, gli scoiattoli grigi… (LEGGI anche: Non ci sono più vongole a causa del granchio blu risvegliato dal caldo)

Qual è la legge che disciplina le specie aliene invasive?

Dunque, i regolamenti che parlano di specie aliene invasive sono:

Regolamento 1143/2014 dell’Unione Europea

Decreto Legislativo 230/2017 (quello che vieta l’introduzione in UE, sia deliberata che per negligenza, la riproduzione, la coltivazione, il trasporto, l’acquisto, la vendita, l’uso, lo scambio, la detenzione e il rilascio di specie esotiche evasive)

Decreto Legislativo del 14 febbraio 2018

Elenco 14 luglio 2016, 12luglio 2017, 25 luglio 2019 e 12 luglio 2022 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (aggiungono di volta in volta nuove specie invasive)

Elenco delle specie aliene invasive animali

Andando a vedere l’elenco delle specie aliene invasive animali, fra gli animali più noti troviamo:

Acridotheres tristis: Maina comune

Alopochen aegyptiacus: Oca egiziana

Ameiurus melas: Pesce gatto nero o barbone

Arthurdendyus triangulatus: Verme piatto della Nuova Zelanda

Axis axis: Cervo pomellato

Callosciurus erythraeus: Scoiattolo di Pallas

Callosciurus finlaysonii: Scoiattolo variabile

Channa argus: Testa di serpente settentrionale

Corvus splendens: Corvo indiano delle case

Eriocheir sinensis: Granchio cinese

Faxonius rusticus: Gambero arrugginito

Fundulus heteroclitus: Mummichog

Gambusia affinis: Gambusia

Gambusia holbrooki: Gambusia orientale

Herpestes javanicus: Mangusta indiana

Lampropeltis getula: Serpente reale

Lepomis gibbosus: Persico sole

Limnoperna fortunei: Cozza dorata

Lithobates (Rana) catesbeianus: Rana toro

Morone americana: Persico bianco

Muntiacus reevesi: Muntjak della Cina

Myocastor coypus: Nutria (sì, anche la nutria è una specie aliena invasiva)

Nasua nasua: Nasua o coati rosso

Nyctereutes procyonoides: Cane procione

Ondatra zibethicus: Topo muschiato

Orconectes limosus: Gambero americano

Orconectes virilis: Gambero virile

Oxyura jamaicensis: Gobbo della Giamaica

Pacifastacus leniusculus: Gambero della California

Perccottus glenii

Plotosus lineatus: Pesce gatto dei coralli

Procambarus clarkii: Gambero rosso della Luisiana

Procambarus fallax f. virginalis: Gambero marmorato

Procyon lotor: Procione o orsetto lavatore

Pseudorasbora parva: Pseudorasbora

Pycnonotus cafer: Bulbul dal sottocoda rosso

Sciurus carolinensis: Scoiattolo grigio (a scapito del nostrano scoiattolo rosso)

(a scapito del nostrano scoiattolo rosso) Sciurus niger: Scoiattolo volpe

Solenopsis geminata: Formica di fuoco

Solenopsis invicta: Formica rossa importata

Solenopsis richteri: Formica nera importata

Tamias sibiricus: Tamia siberiano

Threskiornis aethiopicus: Ibis sacro

Trachemys scripta: Tartaruga palustre americana

Vespa velutina nigrithorax: Calabrone asiatico a zampe gialle

Wasmannia auropunctata: Electric ant

Xenopus laevis: Xenopo liscio

Elenco delle specie aliene invasive vegetali

E qui alcune delle specie vegetali elencate:

Acacia saligna (Acacia cyanophylla) : Acacia saligna/Mimosa a foglie strette

Ailanthus altissima: Ailanto

Alternanthera philoxeroides: Erba degli alligatori

Andropogon virginicus: Erba barba

Asclepias syriaca: Pianta dei pappagalli

Baccharis halimifolia: Baccharis a foglie di alimio

Cabomba caroliniana: Cabomba Caroliniana

Cardiospermum grandiflorum: Cardiospermo a fiori grandi

Celastrus orbiculatus: Agrodolce orientale

Cortaderia jubata: Cortaderia a fiori rosa

Ehrharta calycina: Erba di Ehrart

Eichhornia crassipes: Giacinto d’acqua

Elodea nuttallii: Peste d’acqua di Nuttall

Gunnera tinctoria: Rabarbaro gigante

Gymnocoronis spilanthoides: Palla di neve

Hakea sericea: Hakea setosa

Heracleum mantegazzianum: Panace di mantegazza (molto pericolosa, crea gravi dermatiti da contatto sia all’uomo che a cani e gatti. Fare molta attenzione quando si è in passeggiata)

(molto pericolosa, crea gravi dermatiti da contatto sia all’uomo che a cani e gatti. Fare molta attenzione quando si è in passeggiata) Heracleum persicum: Panace della persia

Heracleum sosnowskyi: Panace di Sosnowsky

Humulus scandens: Luppolo giapponese

Hydrocotyle ranunculoides: Soldinella reniforme

Impatiens glandulifera: Balsamina ghiandolosa

Koenigia polystachya

Lagarosiphon major: Peste d’acqua arcuata

Lespedeza cuneata (Lespedeza juncea var. sericea): Lespedeza perenne

Ludwigia grandiflora: Porracchia a grandi fiori

Ludwigia peploides: Porracchia plepoide

Lygodium japonicum: Felce rampicante giapponese

Lysichiton americanus: Lysichiton americano

Microstegium vimineum: Stilgrass giapponese

Myriophyllum aquaticum: Millefoglio americano

Myriophyllum heterophyllum: Millefoglio

Parthenium hysterophorus: Partenio infestante

Pennisetum setaceum: Penniseto allungato

Persicaria perfoliata: Persicaria perfoliata

Pistia stratiotes: Lattuga acquatica

Prosopis juliflora: Prosopis a fioritura estiva

Pueraria montana var. lobata Pueraria

Rugulopteryx okamurae

Salvinia molesta (Salvinia adnata): Erba pesce gigante

Triadica sebifera (Sapium sebiferum): Albero del sapone

