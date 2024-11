Un giorno di congedo lavorativo per la perdita di un animale domestico: la proposta del Perù (quando da noi?)

Un giorno di congedo lavorativo risarcibile per i lavoratori che subiscono la perdita di un animale domestico, consentendo loro di elaborare il lutto: la proposta legislativa del Perù

Il Congresso del Perù ha ricevuto una proposta legislativa che introduce un giorno di congedo lavorativo risarcibile per i dipendenti che subiscono la perdita di un animale domestico, insieme alla creazione di un Registro Nazionale degli Animali Domestici (RNM).

La misura, presentata dalla deputata Rosángella Barbarán, mira a riconoscere l’impatto emotivo della morte di un animale domestico e a facilitare un periodo di elaborazione del lutto senza compromettere la produttività lavorativa.

Secondo il disegno di legge n. 9606/2024-CR, il permesso sarebbe valido sia per i dipendenti pubblici che privati e includerebbe un solo giorno lavorativo da recuperare entro sei mesi. Per usufruire del beneficio, il lavoratore deve registrare in anticipo l’animale nel RNM e presentare documentazione ufficiale attestante il decesso. La compensazione del giorno di congedo garantisce che l’iniziativa non rappresenti un costo aggiuntivo per i datori di lavoro.

Si vuole anche creare un Registro Nazionale degli Animali Domestici

Come detto la proposta non si limita all’aspetto lavorativo, ma include anche la creazione del Registro Nazionale degli Animali Domestici. Questo strumento intende migliorare il controllo della popolazione animale, contrastare l’abbandono e promuovere il benessere degli animali domestici.

Il RNM potrebbe anche favorire campagne di vaccinazione, sterilizzazione e prevenzione delle malattie trasmissibili tra animali e esseri umani, contribuendo così alla salute pubblica. Inoltre ogni animale sarebbe associato a un proprietario responsabile, incentivando una maggiore consapevolezza verso la cura e la tutela degli animali.

La deputata Barbarán ha spiegato che l’iniziativa mira a riconoscere la crescente rilevanza degli animali domestici nella vita delle persone, sottolineando come la loro perdita possa avere un impatto emotivo simile a quello di un lutto familiare. La legge, ha aggiunto, rappresenta un passo avanti per dare valore agli animali e al rapporto affettivo che instaurano con i loro proprietari.

Nonostante il sostegno da parte di alcuni, la proposta ha suscitato discussioni sul suo impatto pratico e sull’onere burocratico legato alla gestione del registro e della verifica del decesso. Tuttavia l’iniziativa potrebbe diventare un precedente importante nel riconoscere il ruolo degli animali domestici nella società e nell’ambito lavorativo, stimolando altri Paesi a fare lo stesso.

