Chiude per sempre il Sea Life di Berlino dopo l’esplosione del più grande acquario cilindrico del mondo

A quasi due anni dall'esplosione dell'Aquadom di Berlino e dalla morte di 1500 pesci tropicali, il Sea Life lascia per sempre la capitale tedesca. Annunciata la chiusura della struttura e il trasferimento degli animali marini

Quasi 2 anni fa Berlino si svegliava con un’esplosione nell’hotel Radisson Blu, nel cuore pulsante della capitale, con il celebre Aquadom in mille pezzi e 1500 pesci di 100 specie diversi morti in agonia.

Da allora si è deciso di non ricostruire più quello che fino al dicembre 2022 è stato il più grande acquario cilindrico del mondo. Da pochissimo alla vicenda si aggiunge un’altra notizia. Il Sea Life di Berlino ha annunciato la chiusura permanente della sua sede.

Nutze jetzt noch ein letztes Mal die Chance, die Wunder der Unterwasserwelt in Berlin Mitte zu erleben! ⏳✨ Leider wird… Posted by SEA LIFE Berlin on Tuesday, November 12, 2024

Lo rende noto la compagnia parte del Merlin Entertainments Group tramite il sito ufficiale, affermando di aver preso in considerazione diverse opzioni e, dopo un’attenta valutazione, la decisione di lasciare Berlino.

La motivazione sembra essere principalmente economica, non più in linea con gli obiettivi strategici e commerciali della Merlin. Con la perdita dell’Aquadom dagli oltre 14 metri d’altezza, il Sea Life di Berlino non ha registrato più i numeri di un tempo diventando sempre meno attraktiv per tedeschi e turisti.

L’episodio Aquadom e la strage di animali marini hanno suscitato reazioni contrastanti nel pubblico. In molti ricordano ancora le fotografie dei detriti e dei pesci tropicali morti per asfissia all’aria, non accettando l’accaduto.

Il Sea Life berlinese chiuderà dunque i battenti nel mese di dicembre, prima delle celebrazioni natalizie. L’ultimo giorno di attività sarà il 13 dicembre. Dalle ore 15:00 le luci dell’acquario si spegneranno per sempre.

Cosa accadrà invece ai pesci e a tutte le specie marine nelle mani del Sea Life? Si tratta di circa 3000 esemplari da ricollocare nella rete degli altri acquari Sea Life. Un’altra possibilità è affidarli a partner al di fuori del circuito Merlin.

Possiamo solo immaginare quanto stress provocheranno agli animali le operazioni di trasferimento verso una “casa” di vetro che non sarà mai realmente casa.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Sea Life

Leggi anche: