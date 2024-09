Un cavallo collassa a Firenze mentre traina una carrozza, è l’ennesima vittima della crudeltà umana

Non si fermano botticelle e carrozze. E ieri 21 settembre un’altra vittima: un cavallo è letteralmente collassato su Ponte Vecchio a Firenze, sotto gli occhi di tanti cittadini e turisti e anche di chi, per l’ennesima volta, voleva sfruttare gli animali per un divertimento davvero molto discutibile

La crudeltà umana continua a mietere vittime: ieri 21 settembre un cavallo è letteralmente collassato su Ponte Vecchio a Firenze, sotto gli occhi di tanti cittadini e turisti e anche di chi, per l’ennesima volta, voleva sfruttare gli animali per un divertimento davvero molto discutibile.

Adesso in centro – cavallo crolla a terra

riporta l’account Instagram welcome_to_florence

E lo fa senza commentare, perché altri commenti non sono necessari. Ci chiediamo davvero perché tutto questo.

Chi ha assistito alla vicenda racconta di un silenzio durato per alcuni minuti, riportano i portali locali. Siamo in pienissimo centro a Firenze, in una delle zone più frequentate dai turisti, oltre che dai fiorentini stessi.

Il silenzio è quindi davvero significativo. Mentre paradossale è che ancora oggi, nel 2024, tutto questo sia accettato, anche in molte città italiane.

La scorsa estate è stato dato lo stop alla circolazione delle carrozze trainate da cavalli, ma solo oltre i 30°C e solo a Napoli.

Ma non basta, non ne possiamo davvero più di assistere a queste sofferenze gratuite. Botticelle e carrozze trainate dai cavalli devono essere abolite, ovunque e per sempre!

