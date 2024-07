Viaggio all’estero con il cane? Potresti aver bisogno della titolazione anticorpale per la Rabbia

Per viaggiare all'estero col cane potrebbe esservi richiesta anche la titolazione anticorpale per la Rabbia. Ma quanto cosa? E chi la fa? Solamente alcuni laboratori sono autorizzati a farla e certificarla

Nel caso dobbiate viaggiare all’estero col cane, potrebbe esservi richiesta la titolazione anticorpale per la Rabbia. Ma come, non serve solamente vaccinazione antirabbica e Passaporto Europeo per il cane? Beh, no: per recarsi in alcuni Paesi (anche dell’Unione Europea) o per tornare in Italia da paesi al di fuori dell’UE bisogna avere anche la titolazione anticorpale per la Rabbia.

Titolazione anticorpale Rabbia: che cos’è?

Di per sé la titolazione anticorpale per la Rabbia è un prelievo di sangue che viene fatto per controllare i livelli di anticorpi presenti nel cane, gatto o furetto a seguito di vaccinazione antirabbica. Serve per dimostrare che quel paziente ha risposto effettivamente alla vaccinazione, producendo un livello anticorpale efficace.

Il prelievo viene eseguito dal proprio veterinario curante autorizzato che dovrà poi provvedere a spedirlo in un laboratorio accreditato. La titolazione deve essere eseguita a 30 giorni di distanza dalla vaccinazione, non prima.

Solitamente la risposta arriva entro 15 giorni dall’invio del campione al laboratorio. Il livello di anticorpi che neutralizzano il virus della Rabbia in siero deve essere maggiore o uguale a 0,5 IU/ml. Nel caso il titolo fosse più basso, è necessario ripetere la vaccinazione, rifare il prelievo dopo un mese e ricontrollare la titolazione. Ovviamente se il titolo è più basso il cane, gatto o furetto non può partire. Per questo motivo, quando ci si reca nei Paesi che richiedono tale titolazione, è bene partire con mesi di anticipo. Nel caso il test fosse troppo basso, infatti, bisogna considerare le tempistiche per ricominciare tutto dall’inizio.

Per quanto riguarda la frequenza con cui rifare il test, salvo indicazioni diverse d’ingresso nel Paese di destinazione, ecco non è necessario ripeterlo se si fanno i richiami vaccinali senza far scadere il vaccino. Se si fa scadere il vaccino, invece, bisogna ricominciare tutto da capo. (LEGGI anche: Vaccino per la Leishmaniosi nel cane: sì o no? Parola alla veterinaria)

Ma quando c’è bisogno della titolazione anticorpale? In diversi casi:

alcuni paesi dell’UE che la richiedono: normalmente per viaggiare nell’Unione Europea non è necessaria la titolazione anticorpale per la Rabbia. Tuttavia è richiesta in alcuni paesi scandinavi e in alcuni paesi dell’Est. Per questo motivo è sempre bene informarsi con i Servizi Veterinari o i vari consolati delle pratiche di accesso

che la richiedono: normalmente per viaggiare nell’Unione Europea non è necessaria la titolazione anticorpale per la Rabbia. Tuttavia è richiesta in alcuni paesi scandinavi e in alcuni paesi dell’Est. Per questo motivo è sempre bene informarsi con i Servizi Veterinari o i vari consolati delle pratiche di accesso paesi extra UE : se si viaggia col proprio animali in paesi terzi extra UE bisogna contattare i singoli consolati e chiedere cosa vogliano per l’accesso. Di sicuro antirabbica in corso di validità e Passaporto, ma potrebbero richiedere anche titolazione anticorpale, visti d’ingresso o certificati particolari

: se si viaggia col proprio animali in paesi terzi extra UE bisogna contattare i singoli consolati e chiedere cosa vogliano per l’accesso. Di sicuro antirabbica in corso di validità e Passaporto, ma potrebbero richiedere anche titolazione anticorpale, visti d’ingresso o certificati particolari quando si rientra in Italia da un paese extra UE: per il rientro in Italia da alcuni paesi extra UE è richiesta la titolazione anticorpale. Questo anche se il Paese di destinazione in teoria non la richiede. In pratica serve per poter rientrare qui da noi

Quali laboratori fanno la titolazione anticorpale per la Rabbia?

La titolazione anticorpale per la Rabbia non viene eseguita in tutti i laboratori. È considerata valida solamente quella eseguita in laboratori riconosciuti dalla Commissione Europea così come previsto nell’articolo 3 della decisione 2000/258/CE. Un laboratorio accreditato è di sicuro quello dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Nel caso il prelievo sia eseguito in un Paese terzo diverso da quelli presenti nell’allegato II del regolamento UE n. 577/2014, ecco che anche se il test di titolazione ha esito positivo, gli animali non possono rientrare nel Paese UE prima che siano passati 3 mesi dalla data del prelievo.

Costo della titolazione anticorpale per la Rabbia

Il costo della titolazione anticorpale per la Rabbia varia da laboratorio a laboratorio. Per quanto riguarda, per esempio, quello dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie al momento sul tariffario presente sul sito il costo è di 54.90 euro. A questo dovrete aggiungere il costo del prelievo effettuato dal veterinario ed eventualmente del trasporto del campione.

