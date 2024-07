Vanno a pescare e rientrano con quasi 40 cani salvati dall’annegamento: impressionante recupero nel Mississippi

Salvataggio incredibile nel Mississippi, dove quasi 40 cani hanno rischiato la vita. A soccorrerli un gruppo di amici, che per pura casualità stava pescando in quella zona. I pescatori si sono rimboccati le maniche e hanno portato a riva tutti gli animali sani e salvi

Sembrava una normalissima giornata, ideale per andare a pesca con i propri compagni nel lago Grenada. Ma quell’uscita in barca nel bacino dello Stato americano del Mississippi ha preso una piega inaspettata e si è trasformata in una lunga operazione di soccorso.

Due amici si sono dati appuntamento per pescare assieme a una guida locale e sono partiti all’avventura quando, dopo ore di tentativi andati a vuoto, dal motoscafo hanno avvistato molto più che dei pesci.

Una testolina è spuntata fuori dall’acqua, poi un’altra e un’altra ancora. Nelle acque del lago vi erano diversi cani. Cani, proprio così.

Ci siamo spostati per circa mezzo miglio da dove eravamo in un altro posto e abbiamo iniziato a pescare e ben presto abbiamo sentito alcuni cani abbaiare. C’erano cani ovunque” ha raccontato uno degli uomini presenti quel giorno, incredulo più che mai.

Non avevano mai visto nulla di simile. Decine e decine di cani esausti nuotavano uno vicino all’altro. I tre sapevano che dovevano fare qualcosa, non potevano starsene con le mani in mano ad assistere a una scena come questa.

Così si sono avvicinati al gruppo e hanno iniziato ad afferrare quanti più cani potessero per riportarli a riva, dove hanno trovato i loro proprietari.

I tre amici hanno fatto avanti e indietro per recuperare tutti gli animali. In totale ne hanno contati 38. Ma cosa ci facevano quei 38 cani nel lago Grenada? Parlando con i loro proprietari si è capito cosa fosse successo esattamente.

I proprietari erano andati a caccia assieme ai loro cani quando questi ultimi si sarebbero lanciati nell’inseguimento di un cervo per finire poi in acqua. Sarebbero rimasti per quasi un’ora nel lago. I cacciatori non sapevano come ringraziali.

I soccorritori sono stati accolti come eroi. Non credevano certo che sarebbero tornati sulla terraferma con un simile “bottino”. Se non fosse stato per loro, tutti quei cani sarebbero stati spacciati.

