Vaccino per la Rabbia al cane, quando fare la vaccinazione antirabbica?

Dovete fare il vaccino per la Rabbia al cane? Ecco tempistiche della vaccinazione antirabbica, chi può farla, quando farla e il costo. Ma soprattutto: in Italia c'è la Rabbia?

Quando si parla di vaccino per la Rabbia nel cane, vengono sempre mille dubbi. Peccato che tali dubbi arrivino sempre all’ultimo minuto. La vaccinazione antirabbica ha determinate tempistiche da rispettare a cui non si può derogare. Andiamo dunque a scoprire tutto quello che ci serve su questo vaccino.

Vaccino Rabbia cane: è obbligatorio?

No, in Italia non è obbligatorio il vaccino per la Rabbia nel cane. Anzi: a dirla tutta in Italia non esiste nessun vaccino obbligatorio per cani (e gatti). Esistono solamente vaccini caldamente consigliati.

Tuttavia, per quanto riguarda la vaccinazione antirabbica, ci sono dei casi in cui è richiesta obbligatoriamente:

per viaggiare con il cane all’estero , ma non a San Marino o al Vaticano

, ma non a San Marino o al Vaticano per introdurre un cane dall’estero in Italia

durante gare e mostre canine . In questo caso viene sempre specificato sul regolamento della gara o della mostra

. In questo caso viene sempre specificato sul regolamento della gara o della mostra per viaggiare su traghetti e navi. Tecnicamente la vaccinazione antirabbica non è più obbligatoria per portare il cane in Sardegna. Ma se il comandante di una nave o un traghetto la richiede, allora tocca farla (LEGGI anche: Come viaggiare con cane e gatto in treno?)

per viaggiare in aereo. Qui dipende dal regolamento della compagnia aerea, informatevi prima di imbarcarvi)

Vaccino antirabbico al cane: domande comuni

Cerchiamo ora di rispondere ad alcune fra le domande più comuni relative alla vaccinazione antirabbica nel cane.

Chi può fare il vaccino antirabbico al cane?

Il vaccino antirabbico può essere fatto solamente da un medico veterinario. In alcune regioni è richiesto che i veterinari abbiano una specifica autorizzazione prima di poter eseguirlo. Per esempio, in alcune regioni, qualsiasi veterinario può fare la vaccinazione antirabbica, basta solo che sia iscritto all’Ordine dei Veterinari. In altre regioni, invece, bisogna chiedere specifica autorizzazione all’Asl per poterlo fare.

Quando fare la vaccinazione antirabbica al cane?

In generale, per essere attiva, la vaccinazione antirabbica nel cane deve essere fatta 21 giorni prima della partenza. Per comodità, si sente parlare di un mese prima della partenza, ma in realtà sono 21 giorni. Il che vuol dire che NO, non potete chiedere al veterinario di anticiparvela di qualche giorno perché vi siete scordati di informarvi per tempo sulle tempistiche. Questo perché il veterinario ha l’obbligo di inviare ai Servizi Veterinari il Modello 12 dell’avvenuta vaccinazione entro 24 ore da quando ha fatto il vaccino. Se chiedete al veterinario di anticipare la data, gli state chiedendo di falsificare un documento ufficiale, in pratica gli chiedete di fare un illecito penale. Quindi evitate tale richiesta.

E rimane valida o per un anno o per tre, ma questo dipende da:

ciò che c’è scritto nel foglietto illustrativo del vaccino

indicazioni fornite dai Servizi Veterinari di zona

indicazioni fornite dai Paesi di destinazione

Per esempio, ci sono Servizi Veterinari che non accettano la validità triennale neanche quando questa è prevista da bugiardino. Inoltre ci sono Paesi che non riconoscono validi i vaccini fatti ogni tre anni, indipendentemente da quello che dice il bugiardino.

Ricordatevi che se fate scadere il vaccino per la rabbia dovrete di nuovo aspettare i 21 giorni previsti prima che sia considerato valido. Se non fate scadere il vaccino, invece, potrete partire anche subito.

Requisiti del cane

Il cane deve soddisfare determinati requisiti prima di poter fare la vaccinazione antirabbica:

deve avere il microchip (perché l’antirabbica deve essere registrata a nome di quel cane)

(perché l’antirabbica deve essere registrata a nome di quel cane) deve avere più di 12 settimane di vita (quindi cuccioli sotto i 3 mesi non possono essere vaccinati)

Costo del vaccino antirabbico al cane?

Non esistendo un tariffario veterinario nazionale unico, ciascun veterinario applicherà la sua tariffa. Il costo è quello di un vaccino, ma a seconda delle zone si va dai 40 agli 80 euro. Potrebbe costare leggermente di più rispetto al classico vaccino annuale in quanto, oltre al vaccino, bisogna considerare la necessità da parte del veterinario di compilare anche il Modello 12 che dovrà essere inviato entro 24 ore ai Servizi Veterinari.

Devo partire col cane, quando fare la vaccinazione antirabbica?

Se dovete partire con il cane e andare all’estero, oltre a ricordarvi che ci vanno 21 giorni prima che la vaccinazione sia valida e che dovete avere il tempo per recarvi dai Servizi Veterinari per il rilascio del Passaporto del cane (che solitamente avviene dopo l’avvenuta vaccinazione), dovete:

controllare se in quel Paese la vaccinazione antirabbica ha durata annuale o triennale

controllare se quel Paese richiede la titolazione anticorpale (in questo caso dovrete considerare un mese dal vaccino prima di poter fare la titolazione, più i 15 giorni necessari per la risposta, più l’eventuale necessità di dover fare una seconda vaccinazione e ripetere l’iter da capo)

(in questo caso dovrete considerare un mese dal vaccino prima di poter fare la titolazione, più i 15 giorni necessari per la risposta, più l’eventuale necessità di dover fare una seconda vaccinazione e ripetere l’iter da capo) informarsi se il Paese di destinazione richiede certificati di buona salute, la compilazione di moduli particolari (cosa che succede, per esempio, con l’Australia), se servono sverminazioni particolari, se ci sono restrizioni di ingresso per le determinate razze di cani…

Devo sempre fare la titolazione anticorpale per la rabbia?

Prima di tutto: cos’è la titolazione anticorpale per la Rabbia? Si tratta di un prelievo di sangue eseguito un mese dopo la vaccinazione antirabbica e che deve essere spedito all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Qui viene verificata la risposta anticorpale al vaccino e viene stabilito se quel cane può partire o deve rifare un’altra vaccinazione in attesa della produzione di un livello minimo adeguato di anticorpi. Tale risposta arriverà dopo 15 giorni dall’invio del campione.

La titolazione anticorpale serve sia per poter portare il cane all’estero nei paesi in cui è richiesta, sia per poter rientrare in Italia da paesi terzi o extracomunitari al di fuori dell’Unione Europea. Ma ci sono anche alcuni paesi scandinavi e dell’Est Europa che la richiedono, quindi informatevi per tempo.

Quali altri animali devono fare la vaccinazione per la Rabbia?

Per poter andare all’estero, è necessario fare la vaccinazione antirabbica a cani, gatti e furetti. Non viene invece richiesta per conigli, cavie, criceti o altri animali non convenzionali da compagnia.

In Italia c’è la rabbia?

No, in Italia non c’è la Rabbia, motivo per cui se il cane non va all’estero non è obbligatorio fare la vaccinazione. Se mai fossero registrati casi di Rabbia in Italia (anni fa c’era stato un focolaio nei selvatici nel nord-est, motivo per cui per alcuni anni per andare in Friuli Venezia Giulia, in Trentino Alto Adige e in Veneto era obbligatorio fare l’antirabbica a cani, gatti e furetti. Ma poi il focolaio è rientrato e l’obbligo è stato tolto di nuovo), scatterebbe immediatamente l’obbligo di vaccinazione per tutti i cani, gatti e furetti nella regione interessata.

Tuttavia all’estero la Rabbia c’è, motivo per cui bisogna proteggere i nostri animali da compagnia.

Ti potrebbe interessare anche: