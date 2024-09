Ti presento il “dottor” Aldo, il primo cane assistente dentista che porta conforto ai bambini

Lo staff di uno studio odontoiatrico dell'Ecuador può contare su una risorsa in più. Il suo nome è Aldo ed è un cane da terapia che aiuta i bambini dal dentista, alleviando le loro paure e facendoli sorridere. Chi non vorrebbe un "dottore" così?

Nessuno ama andare dal dentista. Non piace agli adulti e figuriamoci ai bambini, ma una clinica dell’Ecuador ha migliorato di gran lunga l’esperienza dei suoi piccoli pazienti, offrendo una terapia all’avanguardia.

Di quella terapia se ne occupa Aldo, un adorabile cane di razza Labrador retriever del Parque Dental di Santiago de Guayaquil. Aldo è un cane da assistenza e aiuta i bambini di qualunque età per tutta la durata delle visite mediche.

Accoglie scodinzolante le famiglie, le accompagna alla poltrona e sta loro vicino. Il quattrozampe è pronto a confortare chiunque abbia bisogno di un controllo e di supporto emotivo, riuscendo persino a farlo sorridere.

Durante il trattamento dentale i bambini possono accarezzare Aldo, abbracciarlo, chiedergli di eseguire uno dei tanti comandi che ha imparato. La clinica ci mette la mano sul fuoco: Aldo ne conosce almeno una 3oina.

Si posiziona ai piedi dei pazienti, si distende sulle loro gambe per non interferire con le apparecchiature odontoiatriche, ma è lì per infondere una sensazione di sicurezza e alleviare paure e stress con la sua presenza.

Per non sovraccaricarlo, il personale del Parque Dental lo porta con sé in ufficio in base agli appuntamenti della settimana. Il Labrador ha superato un corso di formazione per essere abilitato in qualità di cane da terapia e ha ottenuto la certificazione USA Service Dogs.

Una volta a settimana riceve comunque un addestramento specifico per tenersi allenato. Chiunque si rechi al Parque Dental non può dirsi più soddisfatto dell’intero staff. Il “dottor” Aldo è lo specialista che tutti vorrebbero conoscere e il collega con cui vorresti lavorare ogni giorno.

Fortunati i pazienti e chi frequenta lo studio anche solo da accompagnatore.

fonte: parquedental/Instagram

