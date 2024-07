Sta per morire e chiede di riabbracciare la sua cagnolina: ospedale milanese esaudisce il suo ultimo desiderio (un gesto meraviglioso)

Silvano sapeva di essere alla fine dei suoi giorni e voleva riabbracciare la sua cagnolina Tota: un desiderio che il personale sanitario ha esaudito

Il signor Silvano, affetto da una malattia oncoematologica incurabile, sapeva che i suoi giorni erano contati. Proprio per questo aveva espresso un desiderio profondo e semplice: trascorrere i suoi ultimi giorni a casa, accanto alla sua amata cagnolina, Tota.

Questo desiderio era sostenuto dal personale dell’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo (Milano), dove era ricoverato nel reparto di Medicina Interna. Purtroppo, però, le sue condizioni sono peggiorate più rapidamente del previsto, rendendo impossibile il trasferimento a casa.

Comprendendo l’importanza di questo ultimo desiderio, il personale del reparto, in collaborazione con i familiari del signor Silvano, ha deciso di organizzare un incontro speciale tra l’uomo e la sua cagnolina. In ospedale, Silvano ha potuto salutare Tota in una scena che ha toccato i cuori tanti, oltre che del personale sanitario che ha mostrato grande empatia.

Il post sui social che ha commosso tutti

Le immagini di questo momento sono state condivise sui social media dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano (ASST Nord Milano), di cui l’ospedale Bassini fa parte. Il post ha mostrato il signor Silvano mentre accarezzava affettuosamente Tota, un ultimo gesto d’amore che ha commosso molti utenti.

Numerosi sono stati i commenti di apprezzamento e gratitudine verso il personale medico e infermieristico per aver permesso questo incontro, dimostrando quanto un gesto di umanità possa fare la differenza nei momenti più difficili.

La storia del signor Silvano e Tota è un esempio toccante di amore e devozione tra un uomo e il suo animale domestico. Nonostante le difficoltà, il personale dell’ospedale ha fatto tutto il possibile per onorare il desiderio di Silvano, regalando a lui e alla sua cagnolina un ultimo momento insieme.

La commovente vicenda di Silvano e Tota ci ricorda che, anche in situazioni di grande sofferenza, piccoli gesti di gentilezza possono avere un impatto profondamente positivo. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia di Silvano e un sentito ringraziamento al personale dell’ospedale per aver reso possibile questo ultimo saluto pieno d’amore.

