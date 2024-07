Sono una veterinaria e ti spiego perché (e cosa fare quando) il cane monta le gambe delle persone (e non solo)

Non solo monta gerarchica nel cane: il comportamento è messo in atto anche a causa di stress o frustrazione. Ma cosa fare per evitare che il cane si attacchi alle gambe delle persone?

Perché spesso i cani montano le gambe delle persone? Cosa vuol dire quando lo fanno?

Oggi andremo a parlare di monta gerarchica nel cane (e non solo), un comportamento spesso sottovalutato dai proprietari che lo accantonano con un’alzata di spalle e una risatina, come se fosse normale. In pratica è quando il cane mette in atto un comportamento naturale, quello della monta per l’appunto, ma nei confronti di persone o oggetti, talvolta anche nei confronti di altri cani, ma senza scopi riproduttivi.

Non solo monta gerarchica nel cane

In realtà il comportamento di monta del cane può essere messo in atto in diverse situazioni e può assumere diverse sfumature:

monta durante il calore delle femmine : questo è un comportamento normale collegato all’eccitazione sessuale. Se il cane percepisce una femmina in calore (e considerate che il cane può sentire i ferormoni di una femmina in calore anche a distanza di 1 km, quindi nn è detto che la femmina in questione viva nel vicinato), ecco che potrebbe mettere in atto un comportamento di monta nei confronti delle gambe di un essere umano, delle gambe di un tavolo o di un cuscino proprio per esprimere questa eccitazione sessuale. In determinate circostanze, percependo una femmina in calore distante, ecco che il cane maschio potrebbe decidere di montare anche una femmina non in calore che si trovi maggiormente vicina a lui. In alcuni casi, poi, si tratta semplicemente di appagamento sessuale (LEGGI anche: Sterilizzare il cane: sono una veterinaria e ti spiego quando e perché dovresti farlo)

: questo è un comportamento normale collegato all’eccitazione sessuale. Se il cane percepisce una femmina in calore (e considerate che il cane può sentire i ferormoni di una femmina in calore anche a distanza di 1 km, quindi nn è detto che la femmina in questione viva nel vicinato), ecco che potrebbe mettere in atto un comportamento di monta nei confronti delle gambe di un essere umano, delle gambe di un tavolo o di un cuscino proprio per esprimere questa eccitazione sessuale. In determinate circostanze, percependo una femmina in calore distante, ecco che il che si trovi maggiormente vicina a lui. In alcuni casi, poi, si tratta semplicemente di appagamento sessuale (LEGGI anche: Sterilizzare il cane: sono una veterinaria e ti spiego quando e perché dovresti farlo) monta gerarchica : in questo caso il cane sta affermando il suo status nei confronti della persona/animale/oggetto montato. Fino a poco tempo fa si parlava di dominanza , ma visto che questa terminologia adesso non piace più, diciamo che si tratta di un modo per il cane di sottolineare il suo livello gerarchico superiore nei confronti della persona/animale/oggetto montato. Se il cane vuole essere gerarchicamente superiore alla gamba del tavolo o del cuscino, non ci sono problemi. A volte, poi, capita che un cane maschio monti un altro cane maschio . Molti proprietari pensano che il loro cane sia “omosessuale”, ma si tratta di un’umanizzazione eccessiva. Semplicemente il cane che monta sta cercando di dimostrare di essere gerarchicamente superiore. Inoltre questo viene fatto anche da cani femmina. Più problematico quando il cane monta la gamba o il braccio di una persona (se la persona in questione è seduta). Come vedremo fra poco, questa forma di monta potrebbe indicare anche altri stati emotivi del cane, ma se il cane lo fa per dimostrare di essere gerarchicamente superiore a una persona, sia esso il suo umano o un conoscente, ecco che non va bene

: in questo caso il cane sta nei confronti della persona/animale/oggetto montato. Fino a poco tempo fa si parlava di , ma visto che questa terminologia adesso non piace più, diciamo che si tratta di un modo per il cane di sottolineare il suo livello gerarchico superiore nei confronti della persona/animale/oggetto montato. Se il cane vuole essere gerarchicamente superiore alla gamba del tavolo o del cuscino, non ci sono problemi. A volte, poi, capita che un . Molti proprietari pensano che il loro cane sia “omosessuale”, ma si tratta di un’umanizzazione eccessiva. Semplicemente il cane che monta sta cercando di dimostrare di essere gerarchicamente superiore. Inoltre questo viene fatto anche da cani femmina. Più problematico quando il cane monta la gamba o il braccio di una persona (se la persona in questione è seduta). Come vedremo fra poco, questa forma di monta potrebbe indicare anche altri stati emotivi del cane, ma se il cane lo fa per dimostrare di essere gerarchicamente superiore a una persona, sia esso il suo umano o un conoscente, ecco che non va bene gioco : se a farlo sono dei cuccioli, ecco che potrebbe trattarsi semplicemente di un comportamento di gioco o esplorativo

: se a farlo sono dei cuccioli, ecco che potrebbe trattarsi semplicemente di un problemi relazionali : talvolta questa monta gerarchica indica che nel gruppo sociale del cane ci sono dei problemi relazionali

scaricare stress o ansia : qualcuno ha proposto che questo tipo di comportamento sia messo anche in atto come tentativo di auto calmarsi, in modo da ridurre ansia, stress o frustrazione. Questo tipo di monta ossessiva tende a manifestarsi quando il cane è da solo e si annoia o quando si trova in situazioni nuove. Capita spesso, infatti, che il cane metta in atto una monta da stress quando in casa entrano persone nuove: in questo caso il cane monta la gamba degli ospiti . Tuttavia spesso questo comportamento non riesce a placare l’ansia e la frustrazione del cane, anzi, aumenta queste sensazioni

: talvolta questa monta gerarchica indica che nel gruppo sociale del cane ci sono dei problemi relazionali scaricare : qualcuno ha proposto che questo tipo di comportamento sia messo anche in atto come tentativo di auto calmarsi, in modo da ridurre ansia, stress o frustrazione. Questo tipo di tende a manifestarsi quando il cane è da solo e si annoia o quando si trova in situazioni nuove. Capita spesso, infatti, che il quando in casa entrano persone nuove: in questo caso il . Tuttavia spesso questo comportamento non riesce a placare l’ansia e la frustrazione del cane, anzi, aumenta queste sensazioni richiesta di attenzioni : a volte il cane mette in atto tale comportamento quando vuole attirare l’attenzione delle persone

: a volte il cane mette in atto tale comportamento quando vuole attirare l’attenzione delle persone marcatura del territorio : c’è anche chi ha proposto che il cane talvolta effettui il gesto della monta per indicare il suo possesso nei confronti di quella persona o di quella risorsa del territorio

: c’è anche chi ha proposto che il cane talvolta effettui il gesto della monta per indicare il suo possesso nei confronti di quella persona o di quella risorsa del territorio nervosismo o rabbia: se la monta è corredata di ringhi ecco che il cane in quel momento potrebbe trovarsi a un livello emozionale negativo molto atto. Per cercare di auto calmarsi potrebbe aver appreso nel corso del tempo questo tipo di comportamento nel tentativo di auto calmarsi, cosa che però non sempre funziona

Come avrete avuto modo di notare, tranne che nell’ovvia monta da eccitazione sessuale, in tutti gli altri casi l’atto della monta non ha nulla a che fare con la sfera sessuale. Semplicemente il cane mette in moto quel tipo di comportamento, ma riferito ad altre cause. Cioè, l’aspetto esteriore dell’atto è lo stesso, ma cambiano cause e significato.

Cosa fare se il cane si attacca alla gamba e la monta?

Come abbiamo visto, le cause della monta gerarchica sono differenti. In alcuni casi non dovremo fare nulla: se è un comportamento di monta legato al gioco o all’esplorazione e non diventa un comportamento ossessivo, allora si lascia fare.

Se però il cane monta la gamba di ogni persona che incontra o che entra in casa, bisognerebbe dissuaderlo da tale atteggiamento. Il problema, però, è cercare di capire perché lo fa.

Se si tratta di monta gerarchica vera e propria, appena il cane fa il gesto di salire e appoggiarsi alla nostra gamba, facendo un mezzo giro semplicemente dovremmo togliere la gamba dal suo raggio d’azione, facendogli perdere l’appoggio. A quel punto potremmo offrirgli un’attività alternativa.

In altri casi si consiglia di ignorare tale comportamento, cosa più facile a dirsi che a farsi. Questo anche perché se tale comportamento è causato da una richiesta di attenzioni, da ansia, stress o rabbia, ignorando il cane nel modo non corretto corriamo il rischio di esacerbare la sua frustrazione, peggiorando la situazione. In tutti questi casi, per cercare di capire cosa stiamo sbagliando nella gestione di quel cane, sarebbe meglio affidarsi a un educatore cinofilo e/o un veterinario comportamentalista.

Questo è importante anche perché in caso di ansia e stress dobbiamo capire la causa, altrimenti non riusciremo mai a risolvere il problema alla base.

Ti potrebbe interessare anche: