Sono una veterinaria e ti spiego come viaggiare d’estate con cani e gatti al mare (vademecum e cosa ricordarti)

Se dovete viaggiare con cani e gatti al mare, d'estate, ecco un piccolo vademecum su cosa portarsi dietro, come prepararli e cosa fare (e soprattutto cosa NON fare) una volta arrivati a destinazione

State organizzando una vacanza al mare con cani e gatti? Ottimo, viaggiare con i propri animali può essere un’esperienza indimenticabile. Però bisogna organizzarsi bene. Ci sono cose che dovrete ricordarvi di portare con voi e che potrebbero tornarvi utile. Ma bisogna anche considerate comportamenti da adottare quando si è in vacanza in modo da tutelare i nostri amici a quattro zampe.

Vacanze con cani e gatti al mare: cosa fare durante il viaggio

Partiamo dal viaggio. Se avete deciso di viaggiare in auto, controllate che l’aria condizionata funzioni bene (ma evitate gli sbalzi eccessivi di temperatura) e assicuratevi di avere trasportini/reti di sicurezza a norma.

Durante il viaggio, i gatti non devono MAI essere tirati fuori dal trasportino (salvo in casi di emergenza, si intende). Questo perché, spaventati dall’auto, potrebbe fuggire e infilarsi sotto ai sedili (e tanti auguri di pronta guarigione per le mani e braccia di chi prova a tirar fuori un gatto spaventato da sotto il sedile di un’auto). O peggio, se le portiere sono aperte, potrebbe scappare via e difficilmente si riuscirebbe a ritrovarlo.

Se dovete viaggiare in treno, nave o aereo, dovrete ovviamente informarvi per tempo su cosa richiedano le varie compagnie di viaggio durante il trasporto. E ci riferiamo a tipologia e dimensioni di trasportini, libretto sanitario, vaccinazioni, sverminazione, certificato di buona salute. (LEGGI anche: Come viaggiare con cane e gatto in treno?)

Sarebbe opportuno informarsi per tempo onde evitare di fare sempre la figura degli sprovveduti che arrivano all’imbarco e scoprono cinque minuti prima di salire sulla nave o sull’aereo che avevano bisogno del certificato di buona salute per poter accedere al mezzo.

Se cani e gatti sono molto spaventati durante il viaggio, converrebbe valutare altre opzioni (lasciarli a casa con qualcuno di fiducia, in pensione…). Se proprio però non potete fare a meno di portarli con voi, valutate col vostro veterinario se utilizzare uno degli appositi prodotti per rasserenare gli animali durante il viaggio o se utilizzare farmaci contro il mal d’auto.

A proposito del mal d’auto, sarebbe bene viaggiare con gli animali a digiuno per evitare, appunto, nausea e vomito. Ovviamente se il viaggio durerà diverse ore, sarà comunque necessario fornire acqua e cibo agli animali. Ma senza esagerare.

Diamo poi per scontato che, in caso di soggiorno in hotel, B&B, ostelli, bungalow o appartamenti in affitto vi siate informati per tempo se accettano animali o meno. E vi siate anche informati se il luogo di soggiorno sia a prova di fuga dell’animale.

Cosa portarsi dietro quando si va con cani e gatti al mare?

Se andate al mare con cani e gatti, ricordatevi che, indipendentemente da quanto sarà lunga la vostra vacanza, sarebbe sempre bene avere con sé:

libretto sanitario, certificato di buona salute e certificato di applicazione del microchip

, certificato di buona salute e certificato di applicazione del microchip una quantità di cibo congrua al periodo in cui starete via (non è detto che dove andrete troverete il cibo a cui sono abituati)

eventuali coperte e giochi a cui sono abituati

guinzaglio e museruola per i cani

trasportino per i gatti

lettiera per i mici

ciotole per l’acqua e il cibo

eventuali farmaci di cui possano avere bisogno nel caso di animali con patologie in corso o croniche

farmaci sintomatici in caso di tosse, vomito, diarree e problemi cutanei

il numero di telefono di un veterinario di zona reperibile in caso di emergenze

Cosa NON fare al mare con cani e gatti?

Ci sono alcune cose da NON fare quando si va al mare con cani e gatti:

dare per scontato che ogni struttura accetti animali

NON portare i cani in passeggiata in spiaggia senza prima aver chiesto quali siano le ordinanze locali comunali in materia di transito degli animali in spiaggia

portare i cani in passeggiata sull'asfalto caldo, sulla sabbia bollente o su rocce roventi mentre si è al mare senza le dovute protezioni

far fare il bagno in mare al cane e poi non sciacquarlo con acqua dolce: il rischio dermatiti è dietro l’angolo

