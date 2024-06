Sono una veterinaria e ti spiego come proteggere i cani brachicefali dal caldo in estate

Fermo restando che tutti i cani, di qualsiasi razza e meticci, possono soffrire il caldo d'estate, ecco che i cani brachicefali ne risentono maggiormente. E sono più a rischio di colpi di calore.

È vero che i cani brachicefali come ad esempio bulldog francesi o carlini soffrono maggiormente il caldo in estate e come prevenire i colpi di calore in queste razze che sono solitamente più sensibili all’aumento delle temperature?

Quando arriva l’estate, i proprietari di cani cominciano a preoccuparsi di problematiche come i parassiti esterni, i forasacchi, le punture di insetto, ma tralasciano spesso una cosa: il caldo. I cani patiscono parecchio il caldo e ci sono alcune razze che lo soffrono più di altre. Stiamo parlando dei cani brachicefali (o anche meticci similari), cioè quei cani appartenenti a razze che hanno “il muso schiacciato”.

Ebbene, una ricerca pubblicata su Scientific Reports ha sottolineato come i cani brachicefali tendano a soffrire il caldo più degli altri cani. Intendiamoci: tutti i cani possono soffrire il caldo. Un colpo di calore può capitare a un Pinscher, a un Pastore Tedesco o a un Bouledogue francese. Ma è probabile che al Bouledogue francese capiti più facilmente rispetto alle altre razze.

Perché i cani brachicefali patiscono di più il caldo?

In generale tutte le razze brachicefale tendono a patire di più il caldo, soprattutto Bulldog, Buledogue francesi e Carlini. Il problema sta proprio nella conformazione del cranio tipica di queste razze. Avendo il muso schiacciato, ecco che la testa è più corta. Dunque anche la canna nasale è più corta. Aggiungeteci, poi, che spesso queste razze hanno radici stenotiche (più piccole e strette della media), un velo palatino con pieghe più pronunciate, problemi di paralisi laringea più o meno gravi ed ecco spiegato perché tutto ciò porta a una maggior difficoltà di respirazione.

Non è certo un caso che le razze brachicefale tendano a “russare” di più rispetto alle altre. Ma non solo: vanno in affanno molto più velocemente e frequentemente perché hanno una capacità respiratoria ridotta. Il che si traduce anche in una ridotta capacità di disperdere il calore ansimando. Perché, ricordiamolo, il cane non può eliminare il calore in eccesso sudando, ma lo fa soprattutto ansimando e respirando a bocca aperta.

Considerando, poi, che molti cani brachicefali tendono a essere un po’ sovrappeso, ecco che anche questo fattore non aiuta.

Come proteggere i nostri cani dal caldo in estate?

Ma come possiamo proteggere i nostri cani brachicefali dal caldo dell’estate e dal rischio di colpi di calore? Perché, ricordiamoci bene, che il colpo di calore, oltre che nell’immediata urgenza, può avere gravi conseguenze per i nostri animali. A seconda della gravità della situazione e da quanto è durato il colpo di calore prima che si riconoscessero i sintomi e il cane venisse portato dal veterinario, ecco che possono svilupparsi severi danni agli organi, con sviluppo di insufficienza renale acuta, danni al sistema cardiocircolatorio, CID (coagulazione intravasale disseminata), convulsioni e morte. (LEGGI anche: Colpo di calore: ii sintomi e i consigli per proteggere cani e gatti)

Dunque appare imperativo ridurre i rischi per i nostri amici a quattro zampe, che siano cani di razze brachicefale o meno (ma con i cani brachicefali bisogna fare più attenzione):

evitare di portare i cani in passeggiata durante le ore più calde della giornata (nel caso di cani di razze brachicefale, anziani o cani che soffrono di patologie cardiache o respiratorie anche brevi tratti sotto il sole possono risultare fatali) soprattutto per i cani brachicefali, evitare di fargli fare qualsiasi tipo di attività, anche minima, durante le ore più calde della giornata evitare anche di portare i cani in passeggiata appena il sole cala (questo perché in quel momento dall’asfalto fuoriesce tutto il caldo accumulato durante la giornata) MAI lasciare i cani chiusi auto, di sicuro sotto il sole, ma neanche all’ombra d’estate e neanche con il finestrino socchiudo e per pochi minuti. Questo perché l’abitacolo d’estate raggiunge temperature elevate nel giro di pochissimi minuti quando si va in passeggiata col cane portarsi sempre dietro una borraccia con dell’acqua per farlo bere e non farlo disidratare se si prevede di fare una passeggiata lunga, oltre all’acqua, portare con sé una borsa frigo con degli impacchi freddi da utilizzare appena il cane manifesta i primi sintomi del colpo di calore (ansima troppo, tiene gli occhi socchiusi, ha dei tremori, è agitato, vomita…). Qui trovate altri sintomi che indicano che il cane (e il gatto) stanno soffrendo troppo il caldo non far camminare i cani troppo a lungo sull’asfalto caldo se proprio dovete salire con il cane in auto, arieggiatela all’ombra per disperdere il calore e utilizzate l’aria condizionata durante il trasporto attenzione a cani che vivono nelle mansarde: qui la temperatura sale parecchio. E occhio anche a non lasciare il cane chiuso in una stanza troppo soleggiata

