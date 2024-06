Sono una veterinaria e ti spiego 5 errori da non fare quando esci con il cane (con questo caldo)

Quando si va in passeggiata in estate col cane, bisogna prendere alcune accortezze onde evitare colpi di calore e ustioni ai polpastrelli. Di sicuro bisogna evitare di portare il cane a passeggiare durante le ore più calde della giornata, specie se in zone prive di ombra e se sull'asfalto

Bisogna prestare particolare attenzione quando si va in passeggiata in estate col cane. Purtroppo molti proprietari continuano a compiere sempre gli stessi errori. I veterinari gli dicono di non portare il cane a spasso durante le ore più calde della giornata? E puntualmente abbiamo cani che stanno facendo la loro passeggiata a mezzogiorno, sull’asfalto, sotto al sole, senza un minimo d’ombra.

Ecco dunque alcuni consigli per passeggiare col cane un minimo in sicurezza d’estate, cercando di ridurre il più possibile i rischi di un colpo di calore.

Passeggiata in estate col cane: l’orario

L’orario è importantissimo quando si va in passeggiata d’estate col cane. NON si portano i cani in passeggiata durante le ore più calde della giornata. Il che vuol dire che dalle 10 alle 16 i cani devono stare all’ombra, in casa, in una ona ventilata e non sull’asfalto arrancando sotto al sole, con mezzo metro di lingua fuori e un colpo di calore incipiente.

Purtroppo molti proprietari non vogliono cogliere questo messaggio e continuano a portare disperati di corsa i cani dal veterinario a causa di colpi di calore proprio perché li hanno portati fuori durante le ore più calde della giornata.

Ma visto che d’estate fa sempre più caldo, attenzione anche alle giornate afose. Ci sono giorni in cui anche alle 18 o alle 19 l’afa è tale e l’asfalto così caldo che sarebbe bene ritardare ulteriormente la passeggiata.

Dove portarlo a passeggiare? L’ombra non sempre basta

In un mondo ideale tutti dovrebbero portare il cane a spasso sull’erba, in una zona piena di alberi e dunque ombreggiata. Meglio se con un corso d’acqua accanto. Purtroppo questo non sempre è possibile.

Chi abita in città non è detto che abbia sempre a portata di mano parchi ombreggiati accessibili ai cani. Anzi: molte aree cani sono inspiegabilmente prive di alberi e ombra. A volte anche chi vive in campagna non è avvantaggiato: certo, magari non ha la strada d’asfalto, ma vive in una zona dove sono tutti campi senza alberi.

Nei limiti del possibile, cercate di portare il cane in passeggiata in posti dove ci sia più ombra possibile dove fermare a riposarsi.

Ma attenzione: non sempre l’ombra è sufficiente. Nelle giornate particolarmente afose e umide il cane rischia il colpo di calore potenzialmente anche all’ombra, soprattutto se l’ambiente non è ben ventilato e se si tratta di cani brachicefali, anziani o con patologie pregresse.

Attenzione all’asfalto caldo (e non solo)

In passeggiata fate anche attenzione all’asfalto. Infatti è bollente e può ustionare i polpastrelli dei cani. Stessa cosa succede con la sabbia, la ghiaia, le rocce della spiaggia o una pavimentazione.

Esistono in commercio sia apposite creme per proteggere i polpastrelli dei cani, sia scarpine nel caso il cane debba camminarvi a lungo. (LEGGI anche: Perché prima di uscire a spasso con il cane devi appoggiare il dorso della mano sull’asfalto per 10 secondi)

Fate rinfrescare l’auto prima di far salire il cane

Se dovete far salire il cane in auto per portarlo a passeggiare un po’ distante, fate arieggiare e rinfrescare l’auto all’ombra prima che il cane possa accedere all’abitacolo. Considerate anche che, pure se tenuta all’ombra, nelle giornate particolarmente calde e afose, l’abitacolo è comunque troppo caldo per i nostri amici a quattro zampe.

Se avete l’aria condizionata in auto, non esitate a usarla in modo da rendere la temperatura più accettabile. Abbiate solo l’accortezza di non direzionare direttamente i bocchettoni sul cane.

E MAI lasciare il cane in auto d’estate, neanche per due minuti e con i finestrini socchiusi. Le temperature salgono velocemente, anche se l’auto è all’ombra.

Passeggiata in estate col cane: ricordatevi l’acqua

Portatevi sempre dell’acqua dietro quando andate in passeggiata col cane d’estate. Munitevi di una ciotola e, ogni tanto, quando siete all’ombra, fatelo bere un po’. Ma non solo: quell’acqua servirà anche per rinfrescare testa e zampe del cane se vi appare troppo accaldato.

