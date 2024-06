Sono un veterinario e ti spiego passo passo cosa fare se si smarrisce il cane

Questa è una di quelle situazioni che terrorizzano i proprietari: cosa fare quando si smarrisce il cane. Ci si trova spesso impreparati perché nessuno pensa che una cosa del genere possa mai succedere a lui. Tuttavia esiste una procedura ben precisa da seguire, valida su tutto il territorio nazionale (anche se potrebbe avere sfumature diverse a seconda della zona)

Non si sa mai bene come comportarsi quando si smarrisce il cane. Eppure esiste una procedura ben codificata da seguire, valida per tutta l’Italia. Il problema è che spesso ci si fa prendere dal panico, non si pensa mai che una cosa del genere possa succedere al nostro amico a quattro zampe o si sottovaluta il fatto che esistono delle leggi regionali che indicano chiaramente cosa bisogna fare. E le sanzioni in cui si incorre se non si segue la procedura.

Cosa fare se si smarrisce il cane: chi avvisare?

Le tempistiche variano un po’ da zona a zona, ma in generale se si smarrisce il cane bisogna, come prima cosa, fare denuncia di smarrimento alle autorità competenti. Tali autorità possono essere:

Vigili

Polizia

Carabinieri

La denuncia deve essere fatta in forma scritta, non online, nel più breve tempo possibile. Questo è importante perché se il cane viene ritrovato e non c’è corrispondente denuncia di smarrimento ecco che il proprietario rischia una sanzione amministrativa (non penale). Il che vuol dire una multa per abbandono animale.

Le autorità competenti di cui sopra devono fare comunicazione della denuncia ai Servizi Veterinari dell’Asl di zona. Nel caso tentennassero, insistete affinché la facciano. Per sicurezza, poi, subito dopo aver fatto denuncia scritta e esservi assicurati che abbiano avvisato i Servizi Veterinari, provvedete anche voi a fare la segnalazione di smarrimento direttamente ai Servizi Veterinari.

Non potete saltare nessuno di questi passaggi: si fa subito (e non dopo una settimana che il cane è scomparso) segnalazione alle autorità e ai Servizi Veterinari. A entrambe, non a una sola.

Multa per lo smarrimento del cane: quando si viene sanzionati?

Si viene sanzionati con una multa quando non si è fatta denuncia di smarrimento alle autorità e ai Servizi Veterinari. O anche quando non è fatta nei tempi previsti dalle leggi regionali. Un consiglio: fate denuncia il giorno stesso dello smarrimento o, se il cane è stato perso di sera o di notte, al massimo il giorno dopo.

Posso trovare un cane smarrito con il microchip?

La domanda è ambigua. Quello che i proprietari intendono chiedere con “posso trovare un cane smarrito con il microchip” è se il suddetto microchip funzioni come un gps. La risposta in questo caso è No. Il microchip, che ricordiamo essere obbligatorio per legge per tutti i cani, non funziona come un gps. (LEGGI anche: Il microchip salva la vita: serve l’obbligo anche per gatti e altri animali da affezione)

Se volete un gps, dovete dotarvi di appositi collari corredati di gps che, tramite app, possono segnalare la posizione del cane entro un tot di chilometri (dipende dal modello). Considerate, però, che non sono precisi al metro.

Il concetto di trovare un cane smarrito col microchip è, in realtà, riferito al fatto che se un cane viene ritrovato, si attiva la procedura adatta che fa sì che il cane venga portato in canile. Qui viene letto dal veterinario di turno il microchip e tramite esso si risale all’identità del proprietario (i cui dati sono inseriti contestualmente all’applicazione del microchip al cane nell’Anagrafe Canina regionale).

In questo modo il proprietario verrà rintracciato e gli verrà detto come e dove andare a recuperare il suo cane.

Questo però funziona con un cane smarrito con microchip. E se il cane smarrito non ha il microchip e finisce in canile? Beh, se il proprietario lo rintraccia telefonando direttamente ai canili, non avendo il cane il microchip gli verrà chiesto di dimostrare di esserne effettivamente il proprietario in altri modi (presentando, magari, il libretto sanitario o foto che attestino che quello è il suo cane).

Se i Servizi Veterinari accerteranno l’effettiva proprietà, ecco che il cane gli verrà restituito, ma non prima di aver sanzionato con una multa il proprietario inadempiente per non aver applicato il microchip al cane nei tempi previsti dalla legge. Contestualmente verrà anche applicato il microchip mancante.

Ricordiamo anche che se trovate un cane abbandonato, non potete tenerlo. Qualsiasi cane ritrovato deve passare tramite canile, che sia cucciolo, adulto, meticcio o di razza non importa. Ma di questo parleremo in un altro articolo.

Come trovare un cane smarrito?

Una volta fatta la denuncia alle autorità preposte e ai Servizi Veterinari, ecco che il proprietario dovrebbe attivarsi per cercare di ritrovare materialmente il cane perso. E lo potrà fare in diversi modi:

fate dei giri nel vicinato, controllando anche case e garage chiusi. Tornate anche regolarmente nel luogo dove è stato avvistato l'ultima volta, portando con voi del cibo per attirarlo

avvisate i vicini di casa per eventuali avvistamenti

allertate anche i canili (sia comunali che privati), i rifugi, le associazioni animaliste, i veterinari di zona, le toelettature, i negozi per animali telefonando direttamente a ciascuno di loro. E ampliate il giro di ricerca anche ai paesi limitrofi

chiedete aiuto alle associazioni animaliste di zona che si occupano di ricerca animali scomparsi

diffondete la notizia dello smarrimento sui social network, avendo cura di descrivere l'animale, la zona in cui è avvenuto lo smarrimento e lasciando dei recapiti telefonici

appendete volantini ovunque, sia nella zona dove il cane è stato visto l'ultima volta, sia dove è più probabile trovare info su di lui

E non appena ritrovate il cane, contattate le autorità e i Servizi Veterinari per avvisarli dell’avvenuto ritrovamento. Inoltre portate il cane dal vostro veterinario di fiducia per una visita di controllo.

