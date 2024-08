Se voli con questa compagnia puoi portare il tuo cane in cabina (se pesa meno di 8 kg)

Scopri come volare con il tuo cane in cabina, viaggia senza pensieri con il tuo amico a quattro zampe

Viaggiare con il proprio amico a quattro zampe è sempre un’esperienza speciale e, con Vueling, puoi portare il tuo cane in cabina a patto che il suo peso non superi gli 8 kg, incluso il trasportino. Gli animali viaggeranno a bordo con te, consentendo a ogni passeggero di portare un unico animale domestico, con un massimo di 5 animali in totale all’interno della cabina per ogni volo. Tuttavia, non è consentito trasportare animali nella stiva dell’aeromobile.

Quali sono le norme e le regole per il trasporto

Sui voli operati da Iberia sono ammessi 2 animali per ogni volo, mentre sui voli operati da GetJet o AirHub è consentito portare a bordo solo cani e gatti. Il tuo animale deve volare in un trasportino omologato non rigido, con dimensioni massime di 45x39x21 cm e 8 kg incluso l’animale. In caso di cani e gatti, è possibile viaggiare fino a un massimo di 2 nello stesso trasportino, purché siano della stessa specie e/o cucciolata e non superino il limite di peso e misure consentito.

Per quanto riguarda la documentazione, cani e gatti devono avere un microchip e un passaporto rilasciato dal veterinario con il registro dei vaccini, incluso quello antirabbico effettuato da almeno 21 giorni prima del volo. Per i voli da/per l’Irlanda, oltre alla documentazione indicata, è richiesto un trattamento contro la tenia, un’analisi del sangue che attesti l’efficacia del trattamento e un messaggio di notifica all’indirizzo petmove@agriculture.gov.ie.

Quali sono gli animali ammessi e le restrizioni

A bordo puoi portare cani, gatti, uccelli (esclusi rapaci) e tartarughe. Non sono ammessi roditori, conigli, puzzole, animali da cortile, rapaci, pesci e rettili. Qualsiasi altro animale non incluso nell’elenco sarà considerato traffico illegale di animali. Questo servizio non è disponibile sui voli da/per il Regno Unito e l’Islanda.

Inoltre, Vueling può rifiutare l’imbarco di animali che, per caratteristiche particolari come cattivo odore, stato sanitario, igiene o comportamento aggressivo, potrebbero essere molesti o pericolosi per gli altri passeggeri.

Una compagnia pet-friendly

Vueling è una compagnia aerea che ha sempre dimostrato un particolare occhio di riguardo per gli amici a quattro zampe. È stata la prima compagnia aerea europea a vendere petfood sui propri voli, introducendone alcune opzioni nel menù invernale del 2023, disponibili anche per l’estate 2024.

Collaborazione con Nasoni and Friends ODV

Vueling supporta l’organizzazione Nasoni and Friends ODV, che si appoggia a due rifugi in Spagna per salvare i galgos, levrieri spagnoli spesso abbandonati dopo essere stati usati per la caccia. La collaborazione ha permesso di salvare molti cani bisognosi, come Kimberly, una piccola pincher di 3 anni abbandonata per strada e poi adottata in Italia grazie a un volo Vueling.