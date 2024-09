Se il vostro cane o gatto ha questi sintomi potrebbe soffrire da dermatite allergica provocata dalle pulci

Sapete riconoscere una dermatite allergica da morso di pulci in cani e gatti? Ecco qualche sintomo comune a cui prestare attenzione. E ricordatevi che un antipulci non è per sempre

Malattia molto comune, ma che non piace particolarmente ai proprietari di cani: la dermatite allergica da morso di pulci in cani e gatti. Tantissimi gli animali da compagnia che mostrano i sintomi, spesso anche perché non vengono applicati con la giusta regolarità gli antiparassitari esterni.

Allergia da morso di pulci in cani e gatti: che cos’è?

La dermatite allergica da morso di pulci, nota anche con l’acronimo di DAP, è una forma di allergia con ipersensibilità ad alcune sostanze contenute nella saliva delle pulci. Quando una pulce morde il cane, introduce nel corpo dell’animale alcuni allergeni con la saliva. Se quel soggetto è un paziente allergico o atopico, ecco che sviluppa diverse forme di ipersensibilità (di tipo I, IV o anche ritardata).

Giustamente obietterete che ci sono cani pieni di pulci che non si grattano. Questo succede perché non sono cani allergici. Il cane allergico al morso di pulce si gratta anche in presenza di una singola pulce che morde. E su un cane è difficile evidenziare una singola pulce. Questo perché si tratta di una reazione immunitaria esagerata a quell’allergene. (LEGGI anche: Sono una veterinaria e ti spiego come togliere le zecche al cane e al gatto)

Questo è importante capirlo perché risponde alla sempiterna domanda dei proprietari: “Ma come è possibile che il mio cane si gratti così tanto se non ha neanche una pulce addosso”? Ebbene, è possibile perché è allergico alla saliva della pulce.

Sintomi della dermatite allergica da morso di pulci

Questi sono i sintomi della dermatite allergica da pulci in cane e gatto. Se vedete sintomi del genere, iniziate a sospettare una DAP:

prurito di intensità variabile, con il cane o il gatto che si girano di scatto per mordicchiare il punto in cui la pulce li ha morsi

dermatite eritematosa-papulare tipicamente su dorso, zona lombare, groppa, parte posteriore delle cosce, zona inguinale, base della coda e talvolta addome

di intensità variabile, con il cane o il gatto che si girano di scatto per mordicchiare il punto in cui la pulce li ha morsi dermatite eritematosa-papulare tipicamente su dorso, zona lombare, groppa, parte posteriore delle cosce, zona inguinale, base della coda e talvolta addome alopecia con escoriazioni e croste a causa dell’autotraumatismo

con escoriazioni e croste a causa dell’autotraumatismo piodermite traumatica da grattamento

sovrinfezioni e complicazioni batteriche e da lieviti con forfora, desquamazione, pustole, collaretti, lichenificazione (la cute diventa nera e spessa) e iperpigmentazione, ma questo nei casi cronici

Diagnosi dell’allergia al morso delle pulci in cane e gatto

La diagnosi di DAP avviene tramite anamnesi, visita clinica e l’evidenziazione delle pulci o delle feci delle pulci. Tramite un pettinino a maglie fini è l’ausilio di scotch è possibile evidenziare pulci e feci al microscopio.

Terapia della dermatite allergica da pulci

La terapia della dermatite allergica da morso di pulci in cani e gatti si basa in primis sull’applicazione regolare degli antiparassitari o l’assunzione di farmaci antiparassitari contro pulci, zecche e acari.

In generale bisogna:

usare gli antipulci corretti su cani e gatti, chiedete al vostro veterinario

applicare gli antiparassitari TUTTO l’anno (le pulci prosperano in casa anche d’inverno)

(le pulci prosperano in casa anche d’inverno) utilizzare prodotti che agiscano anche sull’ambiente e sulle uova qui disperse

effettuare terapia antiparassitaria su tutti gli animali conviventi

terapia sintomatica con farmaci contro il prurito, antinfiammatori e antibiotici là dove necessario

pulizia approfondita della casa

Fatti interessanti e aneddoti sulle pulci

Cercherò di rispondere qui alcune obiezioni che i proprietari di cani e gatti fanno sempre quando gli viene fatto notare che quella dermatite con prurito per cui, puntualmente tutto gli anni, si presentano a visita è dovuta a un’allergia al morso da pulce:

“Impossibile, il mio cane vive in casa”: tutto corretto, ma le pulci non sono vampiri, oltrepassano la soglia di casa anche se non invitate

“Impossibile, non ho mai visto pulci”: fermo restando che sono piccole e corrono velocemente nascondendosi nel pelo (diciamo che non serve la vista di Superman per avvistarle, ma un po’ di fortuna sì), come ribadito sopra, il cane si gratta non tanto per la presenza di tante pulci, quando per un’allergia al morso della pulce. Il che vuol dire che ne basta anche solo una per scatenare la reazione

“Impossibile, ho messo l’antipulci quattro mesi fa”: un antipulci non è per sempre , se non si applica regolarmente finisce il suo effetto

, se non si applica regolarmente finisce il suo effetto “Ma ne è sicura?”: sì, guardi, vede quella cosetta nera che corre veloce fra il pelo? Quella è una pulce

“Ma non me lo può guarire? Perché ogni anno ritorna”: se non mettete regolarmente gli antiparassitari esterni, l’allergia tornerà sempre perché le pulci saliranno sul cane, lo morderanno e scateneranno l’allergia

Ti potrebbe interessare anche: