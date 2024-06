Scheletrici e feriti: 10 cani da caccia in condizioni pietose sequestrati a Livorno

Maltrattamento di animali a Livorno, dove le guardie zoofile hanno sequestrato 10 cani da caccia e denunciato il proprietario anche per gestione illecita di rifiuti pericolosi. Gli animali sono ora al sicuro presso il canile comunale e cercano casa

Ancora un caso di maltrattamento di animali registrato in Italia. Siamo a Livorno, Toscana, dove due mesi di indagini hanno portato alla scoperta di 10 cani di caccia pelle e ossa, tenuti in condizioni deplorevoli all’esterno di un capannone di un’officina.

Scheletrici, con ferite sul loro corpo, costretti a vivere tra deiezioni e rifiuti pericolosi. Così li hanno trovati le guardie zoofile dell’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa).

L’operazione è stata effettuata in collaborazione con i Carabinieri forestali e si è conclusa con il sequestro degli animali. A raccontare l’intervento è Giuliano Morelli, coordinatore delle guardie zoofile Oipa di Livorno e provincia:

Abbiamo trovato questi poveri cani denutriti, con ferite sul corpo non curate, come constatato anche medico veterinario intervenuto con noi. Erano tutti sprovvisti di libretti sanitari e di vaccinazioni e, al momento dell’intervento, uno di essi stava portando all’interno della cuccia un ratto ucciso e in parte mangiato”