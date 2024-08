Cane lasciato sul balcone al sole cocente senza una goccia d’acqua, guarda il provvidenziale salvataggio (e cosa rischiano ora i proprietari)

Un cane è stato salvato in extremis da un balcone di una abitazione del Ragusano. Era stato lasciato lì, senza acqua né cibo, condannato a soffrire con il caldo estremo di questi giorni. Ora è al sicuro

Lo hanno lasciato su un balcone sotto al sole cocente, senza neanche una ciotola d’acqua o qualcosa da mettere sotto i denti. Un cane di razza cocker è stato salvato in extremis dai Vigili del Fuoco e ora, miracolosamente, è al sicuro.

L’intervento è stato effettuato a Modica Alta, provincia di Ragusa. L’animale sofferente è stato segnalato in una palazzina al primo piano, dove il Corpo dei Vigili del Fuoco ha predisposto l’attrezzatura per poter raggiungere il balcone dall’esterno e recuperare il cane.

Tenendolo saldo tra le braccia, i pompieri lo hanno liberato da quella “gabbia” rovente. Lo spavento del cocker è stato tale da fare la pipì, segno di ansia e paura. Come dargli torto dopo quello che deve aver passato.

È stata una corsa contro il tempo, un’impresa resa ancora più tortuosa dalle temperature infernali registrate in questi giorni. Sul posto anche l’OIPA, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali.

I volontari di più sezioni hanno monitorato la situazione e prestato soccorso al povero cocker una volta ricevuta l’autorizzazione dal PM. Non si sa da quanto si trovasse lì, ma le sue condizioni lasciano pensare che il cane fosse stato abbandonato su quel minuscolo spazio, condannato a una fine atroce.

Si tratta infatti di un esemplare visibilmente malnutrito.

Anziano, un po’ cieco e un po’ sordo, con un lieve problema, sicuramente dovuto all’età, agli arti posteriori. Era super assetato e super affamato. Magrissimo. E sporco e puzzolente di pipì, dato che era costretto a starci sopra, veniva tenuto sotto il sole e sotto la pioggia, sempre” ha raccontato una volontaria.

Il cane è stato abbeverato, nutrito e portato dal veterinario per i primi controlli. Temporaneamente è stato affidato al Canile di Modica. In un ultimo video condiviso dal rifugio, il cocker appare visibilmente più sereno.

I suoi proprietari, perché per quanto sia assurdo da credere ha dei proprietari, rischiano una denuncia per maltrattamento di animali. Vergognoso è lo stato in cui l’animale era tenuto, incompatibile con il modo in cui ci si deve prendere realmente cura di un altro essere vivente.

Su Facebook si susseguono intanto messaggi di ringraziamento a critiche accese ai soggetti che detenevano così l’animale. Tutti si augurano che non finisca mai più nelle loro mani, ma che trovi una famiglia che possa offrirgli amore e tranquillità.

Fonte: OIPA sez. Ragusa/Facebook

