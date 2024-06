Tre uomini salvano miracolosamente 38 cani che rischiavano di affogare nel Mississippi

Bob Gist, pescatore di 61 anni, il suo amico Brad Carlisl e Jordan Chrestman, guida di pesca, hanno salvato dal Mississippi 38 cani che rischiavano di affogare nel fiume. I cani stavano inseguendo un cervo, anche lui in acqua. L’eroico salvataggio è davvero quasi un miracolo

Bob Gist, Brad Carlisle e Jordan Chrestman erano tre uomini come tanti ma due settimane fa si sono resi protagonisti di un eroico gesto, salvando 38 cani che rischiavano di affogare nel Mississippi. I cani stavano inseguendo il cervo e tutti erano in palese difficoltà.

Bob e Brad, amici di vecchia data, si erano diretti al lago Grenada nel Mississippi e si sono messi in contatto con Jordan Chrestman, una guida di pesca locale, che li ha condotti in acqua. L’idea era trascorrere una mattinata a pescare.

Ma, dopo aver pescato nelle prime ore del mattino, senza troppa “fortuna” in realtà, il gruppo si è spostato in un luogo diverso. Da lì la giornata è cambiata completamente.

Ci siamo spostati per circa mezzo miglio da dove eravamo in un altro posto e abbiamo iniziato a pescare –e ben presto abbiamo sentito alcuni cani abbaiare – racconta Bob Gist a Fox News – Molto presto abbiamo visto alcuni cani all’orizzonte nell’acqua

Chrestman ha invece notato nell’acqua un cervo, che il gruppo di cani stava tentando di inseguire.

Abbiamo continuato a pescare per altri 10 o 15 minuti, e Jordan “Ehi ragazzi, se non vi dispiace, dobbiamo davvero andare a controllare quei cani perché sono là fuori in acqua”. Eravamo semplicemente sbalorditi perché c’erano cani ovunque, e stavano andando tutti in direzioni diverse perché non riuscivano più a vedere la riva su alcun lato

Senza esitazione, gli uomini hanno portato i cani sulla barca per evitare che annegassero. In particolare Chrestman è riuscito a raccogliere 27 cani, assicurandosi che nessuno di loro tentasse di tornare in acqua.

Gli animali non erano randagi, ma costosi cani da caccia che i loro padroni cercavano disperatamente. Grazie ad un GPS collegato ai loro collari, gli uomini hanno poi trovato altri tre o quattro cani a più di un miglio dalla riva.

Erano sul punto di annegare, perché ormai sono rimasti a galla per un’ora – ha spiegato Gist – Siamo tornati con l’ultimo gruppo di cani… [e] abbiamo dovuto trascinarli fuori dalla barca perché non volevano scendere. Avevano paura di tornare alla acqua. È stato terribile

I proprietari hanno offerto a Chrestman una ricompensa, ma il ragazzo si è rifiutato di accettarla.

Se Brad e io fossimo stati lì da soli su una barca, non avremmo saputo che c’era qualcosa che non andava, ma quel ragazzo di 20 anni e qualcosa – io ho 61 anni, quindi lo chiamo ragazzino – lui sapeva che bisognava fare qualcosa

Alla fine sono stati salvati 38 cani.

Fonte: Fox News

