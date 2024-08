Rinchiusi in un’auto sudicia legati con il guinzaglio, due cani sono stati sequestrati a Palermo

Ancora un caso di maltrattamento di animali. Due cani tenuti in condizioni pietose all'interno di un'auto sono stati soccorsi a Palermo. Il proprietario è stato denunciato e gli animali affidati in custodia giudiziaria al canile municipale

Hanno abbaiato per farsi sentire, guaito chiedendo disperatamente aiuto. Due cani reclusi in un’auto in pessime condizioni igienico-sanitarie sono stati tratti in salvo grazie al provvidenziale intervento delle guardie zoofile.

La segnalazione arriva da Palermo, dove in una via cittadina era parcheggiata una vettura con all’interno una simil pinscher e un simil barboncino. Gli animali erano non avevano né acqua né cibo a disposizione.

A soccorrerli l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) del capoluogo siciliano, il cui nucleo ha provveduto al sequestro dei due esemplari. Drammatica la situazione riscontrata durante l’operazione.

I cani erano legati con guinzagli, uno alla leva del freno e l’altro al sedile posteriore. Erano assetati, affamati e pativano il caldo, non essendoci ricambio d’aria a sufficienza. Le guardie zoofile hanno abbeverato i due cani e fornito assistenza, affidandoli in custodia giudiziaria al canile municipale di Palermo.

L’Oipa non fa fatica a credere che i cani venissero detenuti abitualmente all’interno di quell’automobile, sofferenti e limitati nei movimenti. L’abitacolo del veicolo era maleodorante, la tappezzeria impregnata di grasso e sporcizia.

Tutti questi elementi hanno portato alla denuncia del proprietario. Il soggetto è indagato per abbandono di animali e detenzione incompatibile produttiva di gravi sofferenze.

Se i cittadini non avessero posto all’attenzione dell’associazione questo ennesimo maltrattamento, i cani si troverebbero ancora in quell’auto lurida. L’Oipa raccomanda di segnalare immediatamente casi di degrado o violenze su animali di cui si è a conoscenza, così che i suoi nuclei possano attivarsi.

Fonte: Oipa

