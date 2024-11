Razze di cani senza pelo ne abbiamo? Certo, ma attenzione a come ce ne prendiamo cura

Esistono diverse razze di cani senza pelo. Ma attenzione: non avremo a che fare con peli che svolazzano per casa, ma hanno comunque bisogno di cure particolari

Mentre la maggior parte dei proprietari ama coccolare il soffice pelo dei cani, ci sono anche persone che non vogliono vedere mezzo pelo volare per casa o appiccicato sui vestiti. Ebbene costoro spesso si rivolgono alle razze di cani senza pelo. Certo, potrebbero optare per un Barboncino, una razza di cane che non ha sottopelo, ma per chi vuole convivere con un cane senza pelo è bene sapere che, anche se non dovranno preoccuparsi di spazzolare il cane, dovranno comunque prendere delle accortezze particolari per gestire la cute del cane, molto più delicata.

Quali sono le razze di cani senza pelo?

In realtà ci sono parecchie razze di cani senza pelo, alcune riconosciute dalla FCI e altre no. Tuttavia molte di queste razze sono “locali”, cioè difficili da trovare al di fuori del loro areale di origine. Per questo motivo vi parleremo delle quattro più comuni razze di cani senza pelo, quelle un po’ più facili da trovare:

Cane nudo cinese o Chinese Crested Dog : razza di cane di piccola taglia, ne esistono di due varianti. I Chinese Crested Dog senza pelo e i Powderpuff Chinese Crested, con mantello folto, lungo e setoso. Si tratta di una razza molto antica che, con ogni probabilità, non arriva dalla Cina visto che, geneticamente parlando, ha la stessa mutazione del Cane nudo Messicano. Sono cani molto affettuosi e devoti alla famiglia, di cui bramano le costanti attenzioni

: razza di cane di piccola taglia, ne esistono di due varianti. I Chinese Crested Dog senza pelo e i Powderpuff Chinese Crested, con mantello folto, lungo e setoso. Si tratta di una razza molto antica che, con ogni probabilità, non arriva dalla Cina visto che, geneticamente parlando, ha la stessa mutazione del Cane nudo Messicano. Sono cani molto affettuosi e devoti alla famiglia, di cui bramano le costanti attenzioni Cane nudo messicano o Xoloitzucuintli : è una razza canina molto antica, di piccola-media taglia (dipende se scegliete la versione toy, miniature o standard) e della durata di vita media di 13-18 anni. Ne esiste una versione senza pelo e una con pelo corto. Quella senza pelo al massimo presenta radi ciuffetti su testa e zampe. Sono classici cani da compagnia, molto fedeli alla propria famiglia, ma molto diffidenti con gli estranei. Quindi bisogna dedicarsi parecchio alla loro socializzazione ed educazione

: è una razza canina molto antica, di piccola-media taglia (dipende se scegliete la versione toy, miniature o standard) e della durata di vita media di 13-18 anni. Ne esiste una versione senza pelo e una con pelo corto. Quella senza pelo al massimo presenta radi ciuffetti su testa e zampe. Sono classici cani da compagnia, molto fedeli alla propria famiglia, ma molto diffidenti con gli estranei. Quindi bisogna dedicarsi parecchio alla loro socializzazione ed educazione Perro sin pelo del Perú : di questa razza ne esiste una varietà piccola, media e grande. Inoltre ne esiste una varietà senza pelo e una senza pelo, molto meno comune. La varietà nuda presenta solamente un ciuffetto sulla testa. Come razza è molto antica e difficile da trovare al di fuori del Perù. Sono molto affettuosi e atletici, ma anche diffidenti con gli estranei e hanno un forte istinto predatorio

: di questa razza ne esiste una varietà piccola, media e grande. Inoltre ne esiste una varietà senza pelo e una senza pelo, molto meno comune. La varietà nuda presenta solamente un ciuffetto sulla testa. Come razza è molto antica e difficile da trovare al di fuori del Perù. Sono molto affettuosi e atletici, ma anche diffidenti con gli estranei e hanno un forte istinto predatorio Terrier americano senza pelo: altra razza di piccola media-taglia, ma questa volta originaria degli Stati Uniti. A differenza delle altre razze di cani senza pelo, che solitamente hanno qualche ciuffetto su testa e zampe, qui di pelo non ne troviamo, se non sporadicamente qualche sopracciglia e qualche baffo. Essendo discendenti dei Rat Terrier, sono molto giocosi, pieni di energia e dal forte istinto predatorio. E quando si annoiano amano scavare buche

Come prendersi cura delle razze di cane senza pelo?

Non avendo praticamente mantello di copertura e sottopelo, ecco che la cute dei cani senza pelo è molto più delicata. Se prendete un cane appartenente a una delle razze viste prima, ecco che dovrete fare attenzione a diverse cose:

scottature solari : i cani senza pelo sono maggiormente suscettibili alle scottature solari (esattamente come i cani bianchi a pelo raso)

: i cani senza pelo sono maggiormente suscettibili alle scottature solari (esattamente come i cani bianchi a pelo raso) colpo di calore e ipertermia : sempre per lo stesso motivo, non avendo il mantello protettivo, questi cani possono soffrire di colpi di calore di più rispetto ad altri cani (LEGGI anche: Colpo di calore in cani e gatti, sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi fare attenzione)

: sempre per lo stesso motivo, non avendo il mantello protettivo, questi cani possono soffrire di colpi di calore di più rispetto ad altri cani (LEGGI anche: Colpo di calore in cani e gatti, sono una veterinaria e ti spiego a quali sintomi fare attenzione) ipotermia : il caldo non è l’unico problema di questi cani. Non avendo sottopelo e mantello di copertura, patiscono molto di più il freddo e soffrono di ipotermia. Di sicuro non sono cani da lasciare in giardino, ma devono vivere in casa (e anche qui probabilmente avranno bisogno di qualche coperta in più e di un cappottino caldo quando escono)

: il caldo non è l’unico problema di questi cani. Non avendo sottopelo e mantello di copertura, patiscono molto di più il freddo e soffrono di ipotermia. Di sicuro non sono cani da lasciare in giardino, ma devono vivere in casa (e anche qui probabilmente avranno bisogno di qualche coperta in più e di un cappottino caldo quando escono) cute: la cute di questi cani è molto delicata. Spesso è un po’ più grassa rispetto a quella dei cani con mantello, il che vuol dire che potrebbero lasciare impronte unte e oleose poco gradite su divani e letti. Inoltre si secca facilmente, quindi ecco che potreste necessitare di lozioni idratanti. Sono anche cani che potrebbero richiedere bagni con shampoo delicati ed emollienti più frequenti rispetto ad altri cani

