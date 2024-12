Ci sono alcune razze di cani che proprio non tollerano il freddo, vuoi perché hanno il pelo raso, vuoi perché non hanno un filo di grasso sul corpo. E si tratta non solo di razze canine di piccola taglia, ma anche di media e grossa taglia

Lo sappiamo: a volte sorridiamo quando vediamo i cani col cappottino in inverno. Ma se effettivamente tale ilarità potrebbe essere giustificata nel caso di un Pastore Maremmano con un cappotto, ecco che non lo è nel caso di alcune razze di cani che non tollerano il freddo a nessun livello, per un motivo o per l’altro.

Quali sono dunque le razze di cane che accusano maggiormente il freddo?

Ci sono alcune razze canine che patiscono tanto il freddo. Solitamente sono razze di cani di piccola taglia, a pelo raso: non avendo sufficiente mantello di copertura protettivo, ecco che ci sta che patiscano il freddo. Ma a volte ci sono anche cani di grossa taglia, a pelo raso, che potrebbe patire di più il freddo.

Per tacere, poi, di cani anziani o malati che potrebbero necessitare di una copertura aggiuntiva in inverno. Ma andiamo a vedere quali sono queste razze di cani che patiscono tanto il freddo.

Chihuahua

Anche se esiste il Chihuahua a pelo lungo, le piccole dimensioni di questa razza fanno sì che disperda calore molto rapidamente quando fuori fa freddo. Considerate poi che sono cani di origine messicana, dunque geneticamente adattati al clima caldo (per quanto, comunque, non esenti da colpi di core) e non per il clima freddo. Quindi per chi ha un Chihuahua è fondamentale proteggerlo dal freddo sia fuori casa che in casa, talvolta.

Pinscher nano

Esattamente come sopra. Il Pinscher è piccolo, ha il pelo raso e dunque è inevitabile che patisca il freddo. Disperde rapidamente il calore corporeo, dunque anche lui ha bisogno di adeguata protezione dal freddo sia fuori casa che in casa. (LEGGI anche: Pinscher nano: 10 cose da sapere prima di adottarne uno)

Cane nudo cinese

Beh, qui c’è poco da dire: il Chinese Crested Dog praticamente non ha pelo. Quei ciuffetti residui su testa, zampe e coda sono del tutto insufficienti per proteggerlo dal freddo. E come il Chihuahua, non essendo di grandi dimensioni, disperdono rapidamente il calore. In questo caso non solo necessitano di un cappottino per l’esterno (ci raccomandiamo: caldo dentro e impermeabile fuori), ma talvolta ne serve uno anche in casa.

Bulldog francese

Diciamo che dal punto di vista climatico i Bulldog francesi non sono esattamente un esempio canino di adattabilità e versatilità. Sappiamo che non sopportano bene il caldo visto che, a causa del loro muso schiacciato, sono spesso vittime di colpi di calore. Ma in realtà non sopportano bene neanche il freddo in quanto hanno un pelo raso che non fornisce loro adeguata protezione. Quindi anche con lui evitate di tenerlo troppe ore fuori casa d’inverno, soprattutto se sprovvisto di cappottino.

Carlino

Le stesse cose che abbiamo detto per il Bulldog francese, valgono anche per il simpaticissimo Carlino. Adorabile, ma a rischio sia di colpi di calore a causa del suo tipico muso schiacciato da cane brachicefalo, sia a rischio di assideramento in quanto ha un pelo corto che non fornisce adeguata protezione dal freddo.

Yorkshire Terrier

Tecnicamente parlando lo Yorkshire Terrier ha un buon mantello lungo, quindi in linea teorica dovrebbe essere ben protetto dal freddo. E invece no: è piccolo, disperde il calore e il sottopelo non è neanche lontanamente abbastanza folto da permettergli di stare al freddo per troppo tempo. Infatti è un’altra di quelle razze canine in cui i rischi di ipotermia sono alti. Anche solo quando d’inverno si addormenta sul pavimento freddo.

Piccolo Levriero Italiano

Questo levriero in miniatura non tollera assolutamente il freddo. Il Piccolo levriero italiano ha il pelo raso, non ha un filo di grasso cutaneo addosso ed è piccolo: disperde dunque calore e non riesce a proteggersi in nessun modo. Quindi ha bisogno di adeguata protezione sia dentro casa (d’inverno tende a stare appiccicato ai suoi umani ancora più del solito, proprio per stare al calduccio), che fuori casa.

Whippet

Sarà anche un po’ più grande del precedente, ma il Whippet non ha un filo di grasso sottocutaneo in più ed ha il pelo raso: non ha praticamente niente che riesca a isolarlo dal freddo. Occhio dunque a proteggerli d’inverno con un cappottino e, se il freddo è eccessivo, anche con delle scarpette per le zampe onde evitare lesioni ai polpastrelli causati dal freddo, dalla neve e dal ghiaccio.

Greyhound

Saliamo di taglia, ma i problemi di base dei levrieri rimangono sempre gli stessi. Anche il più grande Greyhound non ha grasso corporeo e ha il pelo raso: nulla dunque lo protegge dal freddo. Il che spiega perché li vediate spesso in giro d’inverno col cappottino.

Basenji

Terminiamo infine con il Basenji. Cane molto atletico e agile, non tollera il freddo per due motivi. Il primo è che ha un pelo raso del tutto inadeguato a proteggerlo dal freddo. Il secondo è che è originario dell’Africa, quindi è strutturato geneticamente per sopportare meglio il caldo, non il freddo.

