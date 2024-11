Questi sono i nomi di cani più scelti in Italia nel 2024 (e non ci sono Rex e Lassie)

Ecco i nomi di cani più scelti in Italia nel 2024: una panoramica delle preferenze che riflettono influenze culturali, artistiche e pop, dai grandi artisti italiani ai personaggi delle serie TV e della moda.

Se pensavate che i classici nomi americani o ispirati ai film di Hollywood fossero i preferiti per i cani in Italia, è tempo di ricredervi.

I nomi più scelti nel 2024 riflettono tendenze nuove e più vicine alla cultura popolare italiana. Ecco come si posizionano i nomi più amati per i nostri amici a quattro zampe, con una particolare sorpresa per i più “trendy” del momento.

I nomi più scelti per i cani in Italia

Luna (in vetta alla classifica) Kira Zoe Mia Leo Maya Jack Nina Thor Lucky

Nomi più trendy per cani

Kody Drago Lina Love Funny Bosco Chooper Aurora Chask Chiko

Questi nomi, ispirati spesso a influencer e personaggi della televisione, dimostrano l’influenza di social e spettacolo nella scelta dei nomi. Aurora, ad esempio, potrebbe essere un omaggio a personaggi come Aurora Hunziker-Ramazzotti, particolarmente seguita sui social.

Nomi ispirati alle serie tv

Rachel (Friends) Jim (Stranger Things) Mike (Stranger Things) Tom (Succession) Vittoria (The Ferragnez) Logan (Succession) Leone (The Ferragnez) Charlotte (Sex and the City) Olivia (White Lotus) Lucas (Stranger things)

Le serie tv che animano le serate italiane lasciano un segno anche sui nomi dei cani, con l’intramontabile Rachel che mantiene il primato.

I nomi più popolari ispirati ai film

I 10 nomi di cani ispirati ai film più popolari:

Blu

Sofia

Gigi

Elio

Aurora

Barbie

Ryan

Isabella

Stefano

Carolina

Il nome cinematografico più popolare per i cani nel 2023 è Blu, probabilmente ispirato a Blu Yoshimi, la talentuosa interprete di Arianna, Caos calmo e Il sol dell’avvenire.

L’eleganza senza tempo di Sophia Loren continua a ispirare, e il suo nome resta una scelta amata anche per i nostri amici a quattro zampe.

Anche Isabella Rossellini, che ha affascinato tutti con la sua recente copertina di Vogue senza filtri a 71 anni, è fonte d’ispirazione: il suo nome è tra i preferiti dei proprietari di animali domestici.

Nomi ispirati al cibo

Miele Briciola Biscotto Polpetta Nutella Noce Oliva Timo Budino Cipolla Pizza

Anche il cibo gioca il suo ruolo, con nomi dolci o gustosi per i cani che ci ricordano sapori e piatti della nostra tradizione (o magari qualche avventura esotica).

Nomi ispirati all’arte

Giotto Giorgio (De Chirico) Lucio Giovanni Leonardo Sandro Amedeo Michelangelo Renato Raffaello

I nomi più popolari spaziano dai maestri del Rinascimento, come Giotto e Leonardo, fino ai protagonisti dell’arte moderna, come Amedeo Modigliani, Renato Guttuso e Giorgio de Chirico.

Nomi più popolari per città

Ogni città ha le sue preferenze, e i nomi più popolari per i nostri amici a quattro zampe riflettono un po’ della cultura locale. A Roma, i nomi più scelti sono Gina, Peter, Dora, Muffin e Roger. A Firenze spopolano Bianca, Charlie, Kira, Brugola e Nala. A Venezia, invece, i cani si chiamano spesso Luna, Gilda, Mia, Sky e Jack.

A Napoli, i proprietari optano per nomi come Masha, Teddy, Blu, Eric e Loki. Nella capitale della moda e del design, Milano, si prediligono nomi chic come Tyson, Kelly, Roger, Chicca e Iron. A Torino, infine, vanno per la maggiore nomi suggestivi come Diana, Hope, Ice, Neve e Athena.

Come scegliere il nome perfetto per il tuo cane

Scegliere il nome giusto per il tuo cane è un momento emozionante e importante, opta per nomi semplici e facili da pronunciare, preferibilmente con una o due sillabe, che il tuo cane possa riconoscere rapidamente. Puoi trarre ispirazione dalle tue passioni, come personaggi di film, serie TV o libri che ami, oppure scegliere un nome che richiami la sua personalità o aspetto fisico. Nomi ispirati alla natura o a parole di altre lingue possono aggiungere un tocco originale. Ricorda che un nome breve e chiaro faciliterà la comunicazione e rafforzerà il vostro legame.