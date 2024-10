Quanto deve bere un cane? Il tuo sta bevendo troppo (o troppo poco)?

Sapete quanto deve bere un cane? È importante saperlo per capire quando il cane sta bevendo troppo (si parla di polidipsia ed è collegata a diverse malattie)

Come proprietari è importante sapere quanto deve bere un cane. Non tanto per riempire la ciotola, quella basta rabboccarla giornalmente. Più che altro serve per capire se il cane sta bevendo troppo. Esistono diverse malattie, infatti, che hanno come sintomo principale la polidipsia, ovvero il fatto che il cane beve di più del solito (e di conseguenza urina di più).

Quanto deve bere il cane: dosi

Non esiste un dosaggio di acqua univoco per i cani, inteso come metodo di calcolo. Ciascun testo scientifico riporta calcoli diversi. Vi riportiamo alcuni dei metodi di calcolo maggiormente usati:

0,1 L x kg di peso al giorno (il che vuol dire che un cane di 10 kg deve bere 0,1 L x 10 kg = 1 litro di acqua al giorno e via dicendo)

50 ml x kg di peso al giorno (con questo calcolo, un cane di 10 kg deve bere 500 ml di acqua al giorno)

50-70 ml x kg di peso al giorno

In realtà ci sarebbero poi anche dei modificatori da usare. Cuccioli, cani anziani, cagne in gravidanza, cagne in allattamento, attività fisica o condizioni meteo possono aumentare il quantitativo di acqua necessario.

Considerate, poi, che ci sono anche delle variazioni individuali. Come succede per noi, c’è il cane che beve di più e quello che beve di meno. L’importante è che il cane stia bene e non abbia altri sintomi.

Misurare quanta acqua consuma il cane in un giorno è facilissimo. Il calcolo viene fatto in 24 ore. Semplicemente al mattino svuotate la ciotola dell’acqua e riempitela con una dose prestabilita di acqua. Trascorse le 24 ore, misurate quanta acqua è avanzata: sottraendola all’acqua iniziale, saprete quanta acqua beve quel cane al giorno.

Quanto deve bere un cucciolo?

In generale i cuccioli tendono a bere più acqua degli adulti, essendo in accrescimento. In questo caso il calcolo potrebbe diventare:

100 ml x kg di peso al giorno

Quanto beve un cane anziano?

È possibile che un cane anziano beva di più. Questo perché è più probabile che soffrano di patologie come l’insufficienza renale che causa un aumento della sete (polidipsia) e dell’urina prodotta (poliuria).

Perché il cane beve di più?

Ci sono diversi motivi per cui il cane consuma più acqua del solito al giorno. Se fa caldo, per esempio, è normale che il cane beva un po’ più di acqua. Ma in questo caso non sono presenti altri sintomi. (LEGGI anche: Come proteggere cane e gatto dal caldo? Prova con queste idee pratiche della veterinaria)

Un altro caso in cui è normale che il cane consumi più acqua è quando si passa da un’alimentazione umida (sia essa casalinga che commerciale) a una secca (croccantini). Contenendo i croccantini meno acqua, ecco che il cane berrà di più per compensare.

Tuttavia ci sono diverse malattie che riconoscono la polidipsia (l’aumento della sete) fra i sintomi principali:

diabete mellito

diabete insipido

Sindrome di Cushing o iperadrenocorticismo

morbo di Addison o ipoadrenocorticismo

iperparatiroidismo primario

ipertiroidismo

piometra

acromegalia

infezioni gravi

ascessi gravi ed estesi

setticemia

versamenti e ascite

insufficienza renale

polidipsia psicogena

In linea generale se il cane, di punto in bianco, ha iniziato a consumare decisamente più acqua rispetto al solito, conviene portarlo a far visitare dal veterinario per escludere o confermare la presenza di una delle malattie sopra indicate.

E se il cane beve poco?

Se il cane beve poco, ma non ha altri sintomi ed è in perfetta salute, potrebbe non voler dire nulla. Magari ha un’alimentazione casalinga o umida che gli garantisce un maggior apporto di acqua con la dieta.

Per invogliare un cane a bere di più potete:

inumidire il suo cibo con dell’acqua (funziona meglio con il cibo umido)

usare le fontanelle dell’acqua

fornire al cane del brodo da bere (senza sale e senza uso di dadi o grassi)

Se però il cane beve poco o niente, non mangia, è mogio e presenta sintomi, allora bisogna farlo visitare subito dal veterinario.

