Patentino per cani in Lombardia: la chiave per ridurre abbandoni e migliorare la consapevolezza dei proprietari?

La Lombardia potrebbe introdurre un patentino obbligatorio per determinate razze canine e una loro gestione consapevole. La misura punta a tutelare l'incolumità pubblica e il benessere degli animali, promuovendo una sana convivenza

Chi ha un cane sa quanto impegno richieda il suo accudimento. Non ci si limita a dare cibo e cambiare la ciotola dell’acqua tra una passeggiata e l’altra. Avere un cane vuol dire educarlo e tenere conto dei suoi bisogni in ogni contesto.

Ma se ci sono razze decisamente più facili di cui prendersi cura, altre non sono ideali per proprietari alle prime esperienze e richiedono una gestione attenta. Per questo motivo, la Regione Lombardia sta valutando l’ipotesi di introdurre un patentino obbligatorio per alcune tipologie di cani.

Come riferiscono media locali, questa misura interesserebbe i proprietari di razze canine che più altre sono coinvolte in episodi di morsicatura fino a vere e proprie aggressioni. Il patentino persegue diversi scopi.

Se da un lato vuole garantire la sicurezza pubblica e una buona convivenza con i cani, i corsi intendono educare in primis il detentore dell’animale. Così facendo non si tutela solamente il cane, ma si affronta anche il problema dei tantissimi episodi di abbandono.

I numeri degli ingressi in canile ci dicono infatti che, oltre ai meticci, le rinunce di proprietà riguardano spesso cani molossoidi e altri tipi dotati di grande forza, non sempre gestita correttamente.

Ecco perché un patentino obbligatorio potrebbe invertire la tendenza, prevenire incidenti e promuovere adozioni consapevoli. La proposta di legge è stata depositata a fine settembre e verrà opportunamente soppesata.

In alcuni Comuni lombardi è già realtà

Se dovesse ricevere parere positivo, entrerà in vigore in tutto il territorio regionale anche se in alcuni Comuni il patentino per cani esiste già. È il caso del capoluogo lombardo. Nel Comune di Milano, i proprietari di “razze speciali” e loro incroci devono frequentare un corso con verifica finale.

Le razze sono le seguenti:

Anche a Roma una proposta simile

Anche a Roma, sull’esempio di Milano, si è discusso proprio quest’anno della possibilità di avviare corsi per rilasciare un patentino per cani. Fautore è stata l’OIPA, che si è rivolta al Campidoglio per un regolamento che preveda il rilascio di un “Patentino cane speciale”.

Le organizzazioni di benessere animale si sono dette favorevoli a queste iniziative perché vedono in esse uno strumento concreto per contrastare il fenomeno dell’abbandono dovuto a una gestione inconsapevole dei cani impegnativi. Alle intenzioni, però, devono seguire i fatti.

Fonti: Comune di Milano – OIPA

