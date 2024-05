Corre su un prato per la prima volta dopo essere stata 8 anni in gabbia in un allevamento, il suo video ti farà commuovere

Questa cagnolina per 8 anni è stata in gabbia con il solo scopo di generare cuccioli: ora può correre liberamente nel giardino della sua famiglia affidataria e un video mostra tutta la sua gioia

La storia commovente di una cagnolina che, dopo otto anni di prigionia in una gabbia, ha finalmente provato la gioia di correre libera in un giardino ha toccato i cuori di migliaia di persone. La quattro zampe, un Cavalier King Charles Spaniel, è stata vittima delle “fattorie dei cuccioli”, luoghi dove i cani vengono tenuti in condizioni terribili solo per riprodursi e generare cuccioli destinati alla vendita.

Per tutta la sua vita, questa cagnolina non ha conosciuto altro che le sbarre della sua gabbia e la continua pressione di mettere al mondo altri cani. Non aveva mai sperimentato la libertà, la gioia di correre su un prato o l’affetto di una famiglia. La sua esistenza era limitata a uno spazio ristretto e senza amore.

Il destino della cagnolina ha però preso una svolta positiva quando è stata salvata e accolta da una famiglia affidataria. La sua prima corsa nel giardino, filmata e pubblicata su TikTok (@bluebearsea), è diventata virale, emozionando migliaia di utenti. Nei video si vede la cagnolina correre felicemente sul manto erboso, esplorando con curiosità e gioia il suo nuovo ambiente.

Poi ha scoperto la comodità dei divani su cui rilassarsi

La famiglia affidataria che l’ha accolta ha raccontato come la cagnolina abbia passato quasi otto anni della sua vita chiusa in una gabbia. Nei vari video e nelle loro didascalie, il cane non viene chiamato per nome, ma la sua storia è stata sufficiente per far capire a tutti la sua incredibile trasformazione. Ora, per la prima volta, ha la possibilità di vivere una vita degna, con amore e libertà.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato che anche solo 15 minuti di coccole possono migliorare significativamente il benessere di un cane che vive in un box. Questo fa ben capire l’importanza delle famiglie affidatarie, che forniscono amore e cure a questi animali salvati.

La cagnolina, ora lontana anni luce dal suo passato doloroso, sta lentamente abituandosi alla sua nuova vita. I video mostrano come si stia adattando, godendo non solo del giardino ma anche dei morbidi divani dove può finalmente rilassarsi. Una storia che è un potente promemoria del valore dell’amore e della libertà e di come ogni cane meriti una vita meravigliosa e piena di affetto.

