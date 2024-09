Come dorme il tuo cane? Le 7 posizioni preferite e cosa ci dicono sul loro stato d’animo

E se le posizioni in cui dormono i nostri cani ci rivelassero qualcosa di più sul loro stato d'animo? Ecco cosa vogliono dire questi sette comuni modi in cui spesso i cani dormono

Di sicuro avrete notato come anche i cani che dormono hanno delle posizioni preferite. Anzi: ci sono diverse posizioni che i cani possono assumere quando dormono. Alcune appaiono decisamente comode e sensate, altre ci fanno esclamare “Ma come dormi?”. Anche se è vero che, nella maggior parte dei casi, la posizione che il cane sceglie per dormire dipende semplicemente dall’estro del momento, ecco che possiamo comunque dedurre alcune interessanti informazioni sul loro stato d’animo in quel preciso istante. Dunque, andiamo a vedere come i cani dormono e cosa vuole dire.

Cani che dormono sul fianco

Questa è una posizione molto comune per dormire, sia fra i cani che fra gli esseri umani. Molti cani amano dormire sdraiati su un fianco (di solito hanno un lato preferito), con arti distesi e pancia solo parzialmente esposta. Visto che per i cani la pancia è una parte vulnerabile, il fato che la espongano in questo modo vuol dire che si sentono calmi, tranquilli e contenti.

A volte potreste notare dei movimenti di testa e zampe: vuol dire che il cane sta sognando. Cani che dormono così sono in pace col mondo e possono addormentarsi in questa posizione ovunque, sia nella loro cuccia che sul divano o sul letto con noi.

Talvolta, invece, soprattutto d’estate, dormono così sdraiati sulle piastrelle del pavimento per trovare un po’ di refrigerio dalla calura estiva. (LEGGI anche: Perché il cane gira su se stesso e gratta prima di addormentarsi?)

Posizione del leone o della sfinge

Un’altra classica posizione è quella del leone o della sfinge. Solitamente il cane l’assume quando si sta per addormentare, ma vuole rimanere anche leggermente vigile. Per questo motivo si posiziona a pancia sotto, con testa appoggiata sulle zampe anteriori.

I cani che dormono così sono sempre attenti a quanto accade intorno a loro e al loro proprietario. Sono molto leali e spesso assumono tale posizione dormendo ai piedi del letto, in modo d sonnecchiare tenendo d’occhio contemporaneamente la situazione.

Tuttavia questa posizione potrebbe anche indicare che il cane vorrebbe dormire, ma è leggermente in ansia ed è pronto a svegliarsi in qualsiasi momento.

Posizione di Superman o della foca spiaggiata

C’è chi la chiama posizione da Superman, chi di foca spiaggiata. Si tratta di quella posizione che vediamo spesso nei cuccioli, soprattutto di taglia grande o anche nei molossoidi. In pratica il cane sta a pancia in giù con zampe anteriori stese in avanti e zampe posteriori stese dietro. Solitamente i cani che assumono tale posizione sono allegri e dei grandi giocherelloni, pieni di energia.

Dormire a pancia in su

Ci sono cani, fra cui i Greyhound, che amano dormire a pancia in su, stando sulla schiena, con pancia del tutto esposta e zampe all’aria. Molto spesso sono i cuccioli che dormono in questa posizione, ma se lo fanno i cani adulti vuol dire che sono cani molto affettuosi, giocosi e fiduciosi visto che la pancia è una zona molto vulnerabile.

Apparentemente una posizione scomoda, per i cani non lo è affatto. O almeno: per i cani giovani. Difficilmente i cani anziani scelgono questa posizione o la mantengono per tutta la durata del sonno visto che tende a scaricare pressione sulla colonna vertebrale.

Posizione a ciambella

Posizione amatissima anche dai gatti, i cani che dormono a ciambella stanno rannicchiati su loro stessi, con zampe ripiegate vicino al corpo e coda che poggia sul naso. Solitamente i cani che adottano questa posizione sono dolci e affettuosi, ma riservati con gli estranei.

Tuttavia tale posizione potrebbe anche indicare che il cane ha freddo. Se poi si tratta di una posizione per dormire insolita, che il vostro cane non assume mai, fate attenzione: anche cani che non si sentono molto bene potrebbero decidere di dormire così.

La posizione delle coccole

Altra posizione molto comune: il cane che sale sul divano o sul letto e che si accoccola su di noi, solitamente con testa sulla nostre gambe e pancia esposta. Ovviamente questa è la posizione dei cani coccoloni.

Posizione dell’acrobata

Terminiamo con quella che potremmo definire la posizione dell’acrobata. Ci sono cani che si addormentano nelle posizioni più disparate, ai limiti delle leggi fisiche, spesso con corpo svirgolato e testa che penzola giù dal divano. O a pancia sotto su una sedia con zampe che penzolano da essa.

Solitamente questi sono cani briosi, allegri e ad alta energia che manifestano la loro simpatia canina anche mentre dormono.

Ti potrebbero interessare anche: