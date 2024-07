Portato via dalla corrente, questo labrador ha nuotato per 6 km (per ritornare tra le braccia della sua famiglia)

Lieto fine per un drammatico evento: un cane è stato portato via dalla corrente e dopo ore e km percorsi a nuoto, ha ritrovato la famiglia. Dovuto ringraziamento va a tutti quelli che hanno condiviso l'appello e a chi ha messo in sicurezza l'animale prima di restituirlo ai suoi affetti

È incredibile di cosa siano capaci i cani nelle situazioni più critiche. Zizzy, un labrador di 8 anni, ce ne ha dato la prova, nuotando con tutte le sue forze per ricongiungersi ai suoi cari.

Il quattrozampe si stava godendo una giornata di mare in compagnia dei suoi proprietari quando è accaduto il peggio. La famiglia si trovava a largo dell’isola di Pellestrina, Venezia, quando la corrente ha portato via Ziggy.

Eravamo di fronte all’isola di Pellestrina e ci siamo tuffati. Come accade di solito, anche Ziggy si è tuffato e io stavo per aggrapparmi a lui per tornare verso il gommone, come facciamo sempre, per gioco, in queste occasioni. È stato un attimo. Nel giro di pochi secondi è arrivata una corrente inaspettata che ci ha messo in difficoltà ” ha raccontato la famiglia ripercorrendo quegli attimi tremendi.

I proprietari hanno dato l’allarme, chiedendo aiuto sui social nei gruppi di pescatori della zona. Le ricerche sono partite subito per ritrovare Ziggy e riportarlo sulla terraferma sano e salvo.

A ripercorrere questa straordinaria storia è il comitato territoriale Lido Oro Benon. Sarebbe stata una bagnante a intravederlo sulla spiaggia di San Pietro in Volta.

Il labrador aveva percorso a nuoto quasi 6 km, nuotando per ore e ore tra pericoli di ogni tipo. La donna lo ha recuperato, lavato e fatto riposare in casa. Grazie alla condivisione dell’appello, è risalita facilmente alla famiglia di Ziggy.

Alla fine me l’ha riportato in spiaggia e l’incontro è stato da film, con la gente attorno che applaudiva. Se non ci fosse stato questo passaparola magari l’avremmo ritrovato lo stesso, però più tardi. A volte in rete si può trovare un aiuto da parte di gente che ha cuore” conclude la famiglia.

Ziggy è tornato tra le braccia della sua famiglia tutto intero e il merito, oltre alla sua resistenza, è dell’aiuto prestato da tutti. Tutto bene quel che finisce bene.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Lido Oro Benon

Leggi anche: