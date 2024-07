Pompiere salva un cane intrappolato tra le fiamme e lo porta sulle spalle per 4 ore: la cosa più bella che vedrai oggi

Incredibile salvataggio in Argentina, dove una squadra di vigili del fuoco ha soccorso un cane in un incendio e l'ha portato sulle spalle fino a destinazione. Il camion distava ore e ore di cammino, ma questo non ha fermato o scoraggiato i pompieri

Era spacciato, circondato dalle fiamme che si avvicinavano sempre più al punto in cui aveva trovato riparo, ma è stato tratto in salvo da eroici vigili del fuoco. Grazie al loro coraggio e buon cuore, un cane è miracolosamente salvo.

Giorni fa un violento incendio boschivo è divampato nella zona del Cerro Blanco, Córdoba, Argentina, bruciando ettari di foreste. Ricevuta la segnalazione, il corpo volontario dei vigili del fuoco della sezione General Cabrera della provincia di Córdoba si è recato immediatamente sul posto assieme ad altre delegazioni.

È stato allora che la squadra ha sentito un lamento disperato. Un animale stava chiedendo aiuto. Due pompieri lo hanno individuato e con i loro compagni hanno domato il fuoco per prestare soccorso. Non hanno esitato neanche un istante a recuperarlo e metterlo in sicurezza.

Spente le fiamme, i pompieri hanno notato che quell’animale, un cane dal manto nero, aveva i cuscinetti delle zampe ferite. Dovevano raggiungere il camion fermatosi nel punto più vicino al rogo, nella città di Yacanto, che di vicino tuttavia non aveva nulla.

L’automezzo distava kilometri e kilometri, ma il cane si muoveva con difficoltà. L’unica soluzione era trasportarlo in braccio. E i volontari lo hanno fatto. Uno di loro ha collocato l’animale sul suo soffiatore per farlo stare e più comodo e ha camminato per quasi 4 ore con il trovatello sulle spalle.

Insieme hanno raggiunto Yacanto, dove il cane è stato ricongiunto alla sua famiglia. Anche il dipartimento dei vigili del fuoco di Córdoba si è commosso davanti a un atto così ammirabile e si è congratulato con i suoi uomini.

Questo gesto ci ricorda che, anche nei momenti più bui, l’umanità e l’amore brillano sempre” ha scritto la Federación Bomberos Voluntarios Provincia de Córdoba sui social.

Non poteva esserci un lieto fine più bello di questo.

Fonte: Federación Bomberos Voluntarios Provincia de Córdoba/Facebook

