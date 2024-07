Insolita avventura (a lieto fine) per un Pitbull salito su un treno regionale diretto a Bologna

Un Pitbull è saluto su un treno regionale diretto a Bologna e non poteva non essere notato, era solo e (presumibilmente) spaventato. Ma tutto è bene ciò che finisce bene: una passeggera del convoglio ha preso in custodia il cane e l’ha consegnato alla Polizia Ferroviaria di Bologna. Dal microchip è stato possibile risalire alla proprietaria, felicissima per il ritrovamento del suo amico smarrito

Un insolito “pendolare” è stato notato su un treno regionale nella tratta Anzola – Bologna nella giornata di ieri 13 luglio, un Pitbull che, per ovvi motivi, non poteva non essere notato. Una passeggera del convoglio ha preso in custodia il cane e l’ha consegnato alla Polizia Ferroviaria di Bologna. Dal microchip è stato possibile risalire alla proprietaria, felicissima per il ritrovamento del suo amico smarrito.

Leggi anche: Cosa fare (e chi chiamare) se trovi un cucciolo di cane abbandonato per strada?

Come riporta la stampa locale, un giovane American Pitbull Terrier nero a macchie bianche ha preso un treno regionale che, dalla sua Anzola dell’Emilia, l’ha portato fino a Bologna centrale, tutto da solo, in completa autonomia.

Il cane si era in realtà allontanato da casa e la sua proprietaria lo cercava disperatamente, ma la storia, fortunatamente è a lieto fine: infatti una passeggera del treno ha deciso di tenerlo in propria custodia fino a Bologna Centrale dove l’ha affidato agli agenti della Polfer, che si sono innanzitutto assicurati delle buone condizioni dell’animale.

Da qui le ricerche grazie al microchip, che hanno portato subito alla donna, che ha ringraziato tutti per il ritrovamento.

Leggi anche: Il microchip salva la vita: serve l’obbligo anche per gatti e altri animali da affezione

Tutto è bene ciò che finisce bene.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: