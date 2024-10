Pet food: il cane può mangiare il cibo per gatti?

Cosa succede se il cane mangia il cibo per gatti? Dipende da quanto ne mangia e dalla salute del cane. Ma in generale non è adatto a lui in quanto cani e gatti hanno fabbisogni nutrizionali diversi

Questa è una domanda che si fanno molti proprietari: il cane può mangiare il cibo per gatti? La risposta breve è: no, il cane non deve mangiare il cibo per gatti, siano esse crocchette, sia esso il cibo umido. Questo per un semplice motivo: i fabbisogni nutrizionali di cani e gatti sono differenti.

Così come il gatto non può mangiare il cibo per cani perché altrimenti va in carenza di taurina e proteine, così anche il cane non dovrebbe mangiare il cibo per gatti onde evitare problemi di digestione e carenze nutrizionali.

Differenze fra crocchette per cani e gatti

Il cane solitamente è considerato un animale onnivoro, anche se questa definizione non piace a molti e preferiscono considerarlo un carnivoro opportunista (il che ci sta, visto che discende dal lupo, un animale carnivoro). Il gatto, invece, è un carnivoro stretto, come il furetto. Questo fa sì che i fabbisogni nutrizionali di cani e gatti siano alquanto diversi.

Il gatto, infatti, ha bisogno di una quota maggiore di proteine, acidi grassi e una buona integrazione di taurina. Ma tutte queste proteine non fanno parte dei fabbisogni nutrizionali di un cane.

Solitamente i mangimi per gatti contengono livelli più elevati di proteine, taurina, arginina, cisteina e metionina. Tutte cose di cui il cane non ha bisogno. O meglio: anche il cane necessita di proteine e aminoacidi essenziali nella dieta, ma non tanti quanto il gatto.

Le diete dei cani, sia quelle secche commerciali composte da croccantini, sia quelle umide, commerciali con scatolette o casalinghe che siano, hanno bisogno di livelli più moderati di proteine, con integrazione anche di carboidrati e fibre.

Le esigenze nutrizionali di cani e gatti sono differenti. Certo, si parte sempre dagli stessi ingredienti, ma quello che cambia sono le percentuali e le proporzioni fra i vari ingredienti. A questo si aggiungono, poi, integrazioni con particolari elementi nutritivi adatti a quella specie.

Cosa succede se il cane mangia il cibo per gatti?

Fondamentalmente se il cane non ha particolari problemi di allergie e intolleranze alimentari, insufficienza pancreatica, IBD, enteropatie croniche o coliti, se ogni tanto ruba un po’ del cibo del gatto non succede nulla.

In realtà i cani amano e bramano il cibo per gatti. I mici, avendo un palato più esigente e raffinato, richiedono formulazioni maggiormente appetibili. Il che spiega perché il vostro cane cerca sempre di rubare il cibo del gatto.

Se però il cane mangia troppo cibo per gatti o mangia solo cibo per gatti, ecco che potrebbe sviluppare diverse problematiche:

problemi gastrointestinali con vomito e diarrea cronici (LEGGI anche: Diarrea nel cane, un solo problema per tante cause (sono una veterinaria e te le spiego)

problemi epatici

insufficienza renale

pancreatiti

Come evitare che il cane mangi il cibo del gatto?

Visto che, come abbiamo detto, il cane adora il cibo per gatti, per lui molto più saporito, è importante evitare che lo possa mangiare. Come fare, però? Beh, in vari modi:

collocare le ciotole dei gatti in alto , dove il cane non arriva (il gatto, essendo più agile, riesce ad arrivare e saltare più in alto rispetto al cane)

, dove il cane non arriva (il gatto, essendo più agile, riesce ad arrivare e saltare più in alto rispetto al cane) farli mangiare in stanze separate , avendo cura di togliere le ciotole e il cibo avanzato fra un pasto e l’altro

, avendo cura di togliere le ciotole e il cibo avanzato fra un pasto e l’altro utilizzare le apposite ciotole a chiusura automatica e dotate di un’app che si apre solamente in base al microchip dell’animale che si avvicina

Ti potrebbero interessare anche: