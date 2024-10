Perché le mosche possono essere pericolose per cani e gatti? Attenzione a questi sintomi

D'estate prestate particolare attenzione alle miasi nel cane e gatto, infestazioni di larve di mosche che possono causare gravi conseguenze nei nostri animali domestici. Possono localizzarsi ovunque, ma ci sono alcune zone del corpo maggiormente a rischio

Cercate sempre di tenere lontane le mosche da cane e gatto, specie in caso di gattini piccoli, cuccioli, cani anziani o malati. Questo perché sono maggiormente a rischio di miasi. Si tratta di un’infestazioni da larve di mosca che colpisce i nostri animali domestici quando fa caldo. Si tratta di una patologia da non sottovalutare assolutamente e che non riconosce predisposizioni di razza, sesso o età.

Inoltre, a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento delle temperature, mentre prima questa malattia era pericolosa solamente in primavera ed estate, quando le temperature erano alte e c’erano più mosche in circolazione, ecco che adesso rischiamo di trovarci con animali affetti da miasi anche in autunno e inverno. Questo perché le temperature più alte hanno aumentato il periodo in cui troviamo parassiti come zanzare, zecche e anche mosche.

Perché le mosche sono pericolose per cani e gatti?

Con il termine di miasi si intende un’infestazione causata dalle larve di diverse specie di mosche. Attirate da ristagni di feci e urine sul pelo, da ferite aperte, da tessuti infiammati o anche dall’incapacità dell’animale di toelettarsi normalmente, ecco che le mosche depongono le loro uova su tali tessuti.

Le uova appena deposte sembrano una polverina biancastra che, nel giro di poco tempo, si schiudono per far uscire le larve. Sono proprio le larve che si nutrono di questi tessuti degli animali, peggiorando l’infiammazione dei tessuti, causando infezioni, ulcere dolorose e provocando anche la macerazione dei tessuti stessi.

Anzi: le larve delle mosche carnarie possono creare delle vere e proprie gallerie nei tessuti dell’animale. Potenzialmente, scavando, dalla cute possono arrivare anche agli organi interni.

Sintomi di miasi nel cane e gatto

Come dicevamo prima, le mosche carnarie depongono le uova dei bigattini in tessuti imbrattati di urine, feci, sangue, pus o secrezioni del corpo. Ma non solo: possono essere attirate da noduli cutanei ulcerati, da aree di dermatiti, da ferite… Inoltre, nel caso di animali che, per un qualsiasi motivo, non riescono a toelettarsi (vedi per esempio cuccioli e gattini, soggetti anziani, animali paralizzati, animali obesi…), possono localizzarsi in qualsiasi punto del corpo.

Per esempio, nei gattini neonati orfani le larve delle mosche possono aggredire tutto il corpo, concentrandosi su occhi, orecchie e zona anale.

Quello che succede è che le larve scavano nei tessuti, digerendo i tessuti dell’animale. In pratica, per quanto macabra sia questa immagine, si nutrono dell’animale vivo. Tutto ciò causa la macerazione dei tessuti, la cute si lacera e i tessuti sottocutanei sono progressivamente esposti. (LEGGI anche: Il tuo cane si lecca o si morde le zampe insistentemente? Può essere il campanello di allarme di questi disturbi)

I sintomi di una miasi nel cane e nel gatto possono essere sistemici e locali. Per quanto riguarda quelli sistemici potrete notare:

anoressia

abbattimento

debolezza

dimagrimento

il pelo appare sporco, sembra quasi bagnato, con ciuffi di pelo maleodoranti e conglobati a ciuffetti

dolore a carico della parte colpita

l’animale emana un cattivo odore

vedete letteralmente le larve muoversi sulla cute o fra il pelo

Localmente, invece, vedrete il pelo imbrattato e umido che nasconde aree arrossate, umide e maleodoranti con le larve che brulicano sopra. Alcune di esse si troveranno sulla superficie del corpo, altre usciranno da ferite, noduli o fistole.

A proposito delle larve: possono essere minuscole inizialmente, difficili da vedersi in mezzo al pelo. Ma man mano che stanno lì, nel giro di pochissimi giorni, diventano sempre più grandi, fino a diventare bigattini veri e propri.

La miasi del cane è contagiosa?

Di per sé la miasi non è contagiosa per gli altri animali. Tuttavia se ci sono più animali conviventi con problemi come quelli visti sopra, ecco che la stessa mosca che depone le larve su uno, può deporle anche su più cani.

Terapia per la miasi del cane

Non esiste una terapia specifica per la miasi del cane. Non esistono, cioè, farmaci capaci di eliminar le larve. A tale scopo, a volte, si usano gli antiparassitari esterni (sia spot on che compresse per via orale), ma si tratta di un uso off label.

In caso di miasi bisogna:

eliminare manualmente le larve , asportandole (talvolta le lesioni sono così dolorose che è richiesta la sedazione dell’animale)

, asportandole (talvolta le lesioni sono così dolorose che è richiesta la sedazione dell’animale) pulizia e courettage delle ferite originarie e delle lesioni causate dalle larve con disinfettanti come la tintura di iodio (le larve di mosca non tollerano la tintura di iodio), da preferire all’ acqua ossigenata

se non sono presenti ferite penetranti, è possibile lavare la parte con acqua tiepida

somministrazione di antibiotici per le sovrinfezioni batteriche secondarie e di antidolorifici

Prevenzione delle miasi

Ancora meglio, però, sarebbe prevenire le miasi in cane e gatto:

evitare che il pelo di cani e gatti rimanga imbrattato con feci, urine, sangue, pus o secrezioni varie

se si imbratta, pulirlo il prima possibile (eventualmente anche tosando le aree interessate)

non lasciare gli animali all’aperto , usando zanzariere per proteggerli dalle mosche

, usando zanzariere per proteggerli dalle mosche tenere monitorata giornalmente le loro condizioni corporee

applicare repellenti contro gli insetti (chiedete al vostro veterinario quali usare)

