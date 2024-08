Vi siete mai chiesti perché il cane si siede sui piedi? A volte sui piedi del padrone, a volte sui piedi di chi gli sta simpatico. Ebbene, mettendoci nei panni dei cani sono state date diverse motivazioni a questo comportamento canino

Un comportamento canino assai affascinante è quello del cane che si siede sui piedi. Più frequentemente si siede sui piedi del suo umano di riferimento, ma talvolta si siede anche sui piedi di persone che gli stanno particolarmente simpatiche. Ma perché il cane fa così? Cosa significa tale comportamento?

Cane che si siede sui piedi: perché lo fa?

A volte capita che, quando si è in compagnia del proprio cane e ci si ferma un attimo, questi decida di sedersi sui nostri piedi. Oppure capita anche che, quando si incontra qualche amico, il cane decida di sedersi sui piedi di costui.

In molti non fanno caso a questo tipo di comportamento, ma in realtà il cane lo mette in atto per dei motivi ben precisi. Considerate, infatti, che il linguaggio corporeo del cane è molto più importante del linguaggio vocale. Il che significa che ogni comportamento, ogni movimento del cane non è affatto casuale, ma si tratta di un modo canino per comunicare per noi.

Sono state date diverse motivazioni in realtà per questo comportamento:

contatto fisico : il cane sta cercando un maggior contatto fisico con il suo umano. Potrebbero farlo quando si sentono rilassati e tranquilli, per stare più vicini al proprio umano di riferimento. Tuttavia perché farlo anche con persone estranee? Perché ci sono cani molto socievoli che si piazzano felicemente sui piedi anche di persone considerate amiche

: il cane sta cercando un maggior contatto fisico con il suo umano. Potrebbero farlo quando si sentono rilassati e tranquilli, per stare più vicini al proprio umano di riferimento. Tuttavia perché farlo anche con persone estranee? Perché ci sono cani molto socievoli che si piazzano felicemente sui piedi anche di persone considerate amiche territorialità : forse con le persone considerate amiche, quelle nel “cerchio della fiducia canina”, ecco che potrebbe essere anche un modo di ribadire che quella persona amica “appartiene” al cane

: forse con le persone considerate amiche, quelle nel “cerchio della fiducia canina”, ecco che potrebbe essere anche un modo di ribadire che quella persona amica “appartiene” al cane protezione : a volte i cani che si piazzano sui piedi del loro umano sono sempre in allerta e vigili. Potrebbe anche essere un modo per controllare chi o cosa si avvicina a qualcuno che il cane considera parte del suo branco

: a volte i cani che si piazzano sui piedi del loro umano sono sempre in allerta e vigili. Potrebbe anche essere un modo per controllare chi o cosa si avvicina a qualcuno che il cane considera parte del suo branco insicurezza : se però il cane che si siede sui piedi è un cane nervoso e insicuro in questo caso il posizionarsi sui piedi potrebbe indicare un modo per sentirsi più tranquilli e controllare, nel frattempo, che il proprio umano non si allontani

: se però il cane che si siede sui piedi è un cane nervoso e insicuro in questo caso il posizionarsi sui piedi potrebbe indicare un modo per sentirsi più tranquilli e controllare, nel frattempo, che il proprio umano non si allontani praticità : qualcuno propone anche che, talvolta, i cani mettano in atto questo comportamento semplicemente per stare più comodi. In questo modo, infatti, evitano di stare seduti direttamente sull’asfalto caldo, bagnato o su superfici che non trovano di loro gradimento

: qualcuno propone anche che, talvolta, i cani mettano in atto questo comportamento semplicemente per stare più comodi. In questo modo, infatti, evitano di stare seduti direttamente sull’asfalto caldo, bagnato o su superfici che non trovano di loro gradimento dolore: ci sono cani con forme di artrosi che preferiscono sedersi sui piedi in quanto, rimanendo leggermente sollevati da terra, provano meno dolore

Cosa fare se il cane si siede sui piedi?

Assolutamente nulla, nel senso che di solito è un gesto di fiducia nei confronti di quella persona. Anzi: molti cani imparano a mettere in atto sempre più spesso questo comportamento forti del fatto che non vengono mandati via dai piedi di quella persona. Si tratta di una sorta di rinforzo positivo.

L’unico caso, forse, in cui si potrebbero dover prendere dei provvedimenti è se il cane entra in modalità troppo territoriale e possessiva e, oltre a sedersi sui piedi della persona di suo interesse, scatta per far allontanare chi si avvicina troppo. In questo caso meglio scoraggiare tale comportamento.

E rassegnatevi perché lo fanno sia adorabili cagnolini da compagnia di 3 kg che colossi di 50 kg. Lo sappiamo, avere un adorabile peso di 50 kg seduto sui piedi non è esattamente piacevole, ma se il cane è felice così, perché non lasciarlo fare?

