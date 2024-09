Perché il cane ci lecca? I motivi che non ti aspettavi

Il cane ci lecca? Comportamento normale, ma attenzione: non vuol sempre e solo dire che il cane ci ama. Ha anche altri significati tale atteggiamento. Scopriamo dunque tutti i motivi per cui il cane ci lecca faccia, mani, piedi, gambe...

Vi siete mai chiesti perché il cane ci lecca? Si tratta di un comportamento normale di molti cani. La maggior parte dei proprietari pensa che il cane lo faccia per amore. Ed è possibilissimo che si tratti di ciò. Tuttavia esistono altre cause per cui il cane lo fa, cause che hanno poco a che fare con l’amore e più con la manifestazione e la segnalazione da parte sua di un problema comportamentale.

Sta a noi cercare di capire quale sia la causa per interpretare correttamente il suo gesto.

Perché il cane ci lecca? Ecco alcuni motivi

In molti si chiedono perché il cane lecca sempre i piedi e le gambe, cosa vuol dire quando il cane lecca la faccia o l’orecchio o anche perché i cani leccano le ferite dei padroni. La giustificazione che danno in tanti a questo comportamento è un generico segnale di affetto e amore.

Che può anche essere, ma in realtà il cane mette in atto tale comportamento in diversi frangenti. Per riuscire a interpretare correttamente il suo comportamento dobbiamo considerare anche altri fattori:

dove sta leccando il cane? Faccia? Orecchie? Mani? Piedi? Gambe?

com’è la situazione generale? I cani ci leccano quando rientriamo a casa, quando gli stiamo facendo le coccole o quando incontra uno sconosciuto?

il cane conosce bene la persona che sta leccando o lecca indiscriminatamente anche il primo estraneo che incontra?

il resto del corpo del cane, quali messaggi ci sta trasmettendo? È felice e sereno, in attenzione, preoccupato…?

Ricordandoci che i cani si leccano fra di loro anche per prendere informazioni in merito allo stato emotivo e di salute dell’altro cane, ecco che ci sono diversi motivi per cui il cane ci lecca:

affetto : ok, d’accordo, può essere anche un segno di affetto e di amore, magari anche frutto di involontari rinforzi positivi da parte nostra

: ok, d’accordo, può essere anche un segno di affetto e di amore, magari anche frutto di involontari da parte nostra cura del prossimo : ricordiamoci che i cani si leccano anche quando devono prendersi cura del mantello, quando offrono cure parentali ai cuccioli o quando c’è una ferita. In pratica il cane potrebbe leccarci come segno che si sta prendendo cura di noi (il che spiega anche perché il cane lecchi a volte le nostre ferite)

: ricordiamoci che i cani si leccano anche quando devono prendersi cura del mantello, quando offrono cure parentali ai cuccioli o quando c’è una ferita. In pratica il cane potrebbe leccarci come segno che si sta prendendo cura di noi (il che spiega anche perché il cane lecchi a volte le nostre ferite) richiesta : ricordiamoci che i cuccioli leccano il muso della madre per stimolarla a rigurgitare il cibo per loro (il che spiega anche perché i cuccioli ci leccano subito in faccia appena avviciniamo il viso al loro muso, per loro è un comportamento innato). Quindi il cucciolo potrebbe mantenere questo comportamento anche da adulto e traslarlo in richiesta di attenzioni

: ricordiamoci che i cuccioli leccano il muso della madre per stimolarla a rigurgitare il cibo per loro (il che spiega anche perché i subito in faccia appena avviciniamo il viso al loro muso, per loro è un comportamento innato). Quindi il cucciolo potrebbe mantenere questo comportamento anche da adulto e traslarlo in richiesta di attenzioni stoppare un comportamento : ci sono alcuni casi, però, in cui mette in atto tale comportamento non perché è felice o vuole farsi fare altre coccole, ma proprio per il contrario. Alcuni cani, per esempio, lo fanno quando vogliono chiederci di interrompere quello che stiamo facendo, ma senza arrivare al morso. Il cane ci lecca le mani ? Potrebbe essere una richiesta di attenzioni, ma se lo stiamo accarezzando, proviamo a fermarci: se si allontana, allora quel comportamento era una richiesta cortese di smettere di accarezzarlo. Se invece il cane torna a toccarci la mano, allora era una richiesta di attenzioni e coccole

: ci sono alcuni casi, però, in cui mette in atto tale comportamento non perché è felice o vuole farsi fare altre coccole, ma proprio per il contrario. Alcuni cani, per esempio, lo fanno quando vogliono chiederci di interrompere quello che stiamo facendo, ma senza arrivare al morso. ? Potrebbe essere una richiesta di attenzioni, ma se lo stiamo accarezzando, proviamo a fermarci: se si allontana, allora quel comportamento era una richiesta cortese di smettere di accarezzarlo. Se invece il cane torna a toccarci la mano, allora era una richiesta di attenzioni e coccole stress e ansia: se il cane però lecca troppo ecco che potrebbe essere un modo per auto rilassarsi. Ma se il cane ha bisogno di rilassarsi, vuol dire che si trova in uno stato di stress o ansia. In questo caso sarebbe importante capire cos’è che sta stressando il cane: la presenza di un altro cane? Una forma di errata gestione da parte nostra? Forme di ansia da separazione? (LEGGI anche: Così i rumori domestici che non ti aspetti rendono il tuo cane stressato e nervoso)

Cosa fare quando i cani ci leccano mani, gambe o faccia del suo umano?

Dipende. Se il cane ci lecca perché felice e alla ricerca di attenzioni, se non siamo persone che trovano intollerabile essere leccati del cane, lasciamolo fare. Si tratta comunque di un’interazione positiva.

Se però il cane ci lecca troppo, magari perché stressato, in ansia o nervoso o se lo fa per fermare un nostro comportamento, sarebbe bene cominciare a dargli retta e iniziare a capire cosa stia mettendo il cane a disagio. In questi casi, però, dovrebbero essere presenti anche altri segnali di ansia e stress. E se non riuscite a scoprire quale sia il problema, cominciate a contattare un veterinario comportamentalista.

