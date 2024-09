Perché il cane alza la zampa anteriore?

Se il cane alza la zampa anteriore, la spiegazione del suo comportamento va ricercata nel contesto: ci sono molte cause per cui lo fa. E non tutte sono positive. Quindi osservate il cane nell'insieme, controllate gli altri segnali che vi manda e capirete il perché di questo atteggiamento

Non so se vi è mai capitato di vedere il cane che alza la zampa anteriore. I cani adottano questo comportamento nei momenti più disparati e questo perché, a seconda del contesto, tale comportamento può avere un significato ben diverso. Per interpretare correttamente questo elemento di comunicazione canina dobbiamo valutare in toto sia la situazione in cui il cane lo mette in atto, sia gli altri segnali corporei che il cane ci manda.

Cane che alza la zampa anteriore: cause

Sono diversi i motivi per cui il cane potrebbe decidere di tenere una zampa anteriore alzata. Solitamente, se si tratta di un mezzo comunicativo, tendono ad avere una zampa preferenziale alzata. Se invece il problema è il dolore o una ferita, ovviamente la zampa interessata sarà di volta in volta quella coinvolta nel trauma.

Richiesta di attenzioni

Ci sono alcuni cani che, anche causa di involontari rinforzi positivi da parte nostra, hanno imparato a tenere una zampa sollevata come richiesta di attenzioni e coccole. Se il cane si accorge che, così facendo, noi lo coccoliamo, potrebbe mettere in atto preferenzialmente questo comportamento per chiederci coccole o un momento di gioco. Talvolta, poi, il cane utilizza tale gesto anche nei confronti di altri cani per chiedere loro di giocare.

In generale il cane appare rilassato, felice e tranquillo in questi casi.

Atteggiamento di punta nei cani da caccia

I cani da ferma adottano questo comportamento quando hanno puntato la preda. Alzano la zampa anteriore e protendono il corpo teso in avanti, con naso puntato verso la preda. E possono adottare tale atteggiamento di ferma anche per parecchio tempo.

Se il cane adotta tale comportamento durante una battuta di caccia, è perfettamente normale. Questo soprattutto se parliamo di cani da ferma come i bracchi, i Pointer e i Weimaraner. Ma se un cane inizia a puntare gatti, cani più piccoli di lui o altri animali, ecco che questo atteggiamento predatorio andrebbe smorzato prima che sfoci in aggressioni verso questi animali. (LEGGI anche: Il 73% degli italiani è contrario alla caccia: i dati del rapporto Eurispes (che non possono essere ancora ignorati))

Atteggiamento di punta nei cani da conduzione del gregge

Alcune volte anche razze di cani da conduzione del gregge, come i Border Collie per esempio, tendono ad assumere questo atteggiamento per indicare agli animali da loro condotti in che direzione andare. La postura è simile a quella vista sopra, quindi sguardo e naso rivolti nella direzione prescelta, zampa anteriore sollevata e corpo teso e rigido.

Cane che alza la zampa anteriore e aggressioni

Fate molta, molta attenzione: a volte in cani insicuri, spaventati e nervosi, l’atto di alzare una zampa anteriore non vuol dire che il cane ricerca coccole. E neanche che sta puntando una preda. Potrebbe essere un segnale di disagio, cioè un modo del cane per dirci che è meglio se smettiamo di fare quello che stiamo facendo e che gli sta dando fastidio. Se non cogliamo tale suggerimento ecco che il cane potrebbe passare alla fase successiva, cioè l’aggressione col morso.

In generale, però, il cane dovrebbe presentare anche altri segnali di disagio: evita lo sguardo, orecchie basse, coda fra le gambe…

Dolore e zampa anteriore alzata

Se il cane inizia a tenere la zampa anteriore alzata a seguito di una passeggiata o quando si alza al mattino è tutto rigido, ecco che probabilmente prova dolore. Un trauma, un forasacco, uno sperone rotto, una brutta dermatite interdigitale, ferite sulle zampe, ustioni da asfalto bollente… Tutte queste cause possono indurre un cane a sollevare la zampa anteriore.

Tuttavia in questo caso vedrete anche altri sintomi come zoppia e leccamento insistente della parte.

Cosa fare se il cane alza una zampa anteriore?

Come dicevamo prima, tutto dipende dal contesto e dagli altri segnali di comunicazione che il cane ci manda. Se il cane solleva la zampa anteriore a causa di dolore, magari per un trauma subito in passeggiata, per un forasacco o per uno sperone rotto, ecco che dovrete portarlo dal veterinario per valutare che terapia impostare.

Nel caso il cane sia felice e allegro, se alza la zampa anteriore come richiesta di attenzioni e coccole, allora potremmo volerlo accontentare. Se il cane alza la zampa per puntare la preda, a meno che non sia un cane da caccia in piena attività venatoria, magari cercate di distrarlo e di trattenerlo onde evitare che punti un gatto o un altro cane.

Fate solo molta attenzione nel caso il cane alzi la zampa anteriore perché incerto, insicuro: in questo caso, infatti, il passo successivo, se non cogliamo il suggerimento del cane nel lasciarlo stare, potrebbe passare alla fase di aggressione con anche morsi.

