Perché i cani odiano farsi tagliare le unghie? Come farlo nel modo corretto

È un dato di fatto: i cani odiano farsi tagliare le unghie. Eppure in alcuni casi questa manovra risulta necessaria, anche per la loro salute. Ecco dunque come procedere, quali strumenti procurarsi e cosa succede se tagliamo troppo corta un'unghia e questa sanguina

Tagliare le unghie ai cani può essere alternativamente un’attività da svolgere nell’arco di 5 minuti al massimo o un’ordalia degna di una ballata. Tutto dipende da quanto il cane sia collaborativo o meno. Certo, dipende anche se abbiamo la giusta attrezzatura e manualità, ma la cosa fondamentale è avere un cane minimamente collaborativo. Nel dubbio procuratevi, prima di procedere con tale manovra:

tagliaunghie adatto alle dimensioni dell’unghia del cane (le nostre forbicine non vanno assolutamente bene)

adatto alle dimensioni dell’unghia del cane (le nostre forbicine non vanno assolutamente bene) eventualmente una lima per unghie se il nostro amico a quattro zampe proprio non vuole saperne di farsele tagliare

per unghie se il nostro amico a quattro zampe proprio non vuole saperne di farsele tagliare una museruola (fondamentale se il cane morde durante tutta la manovra)

(fondamentale se il cane morde durante tutta la manovra) un aiutante che vi tenga il cane un minimo fermo durante la procedura

Perché ai cani non piace farsi tagliare le unghie?

Sono pochi i cani a cui piace farsi tagliare le unghie. Quelli che stanno fermi immobili di solito sono rassegnati. Tutti gli altri, invece, si divincolano e fanno delle scene assurde quando, di fatto, gli stati solamente facendo una manicure e pedicure.

Tutti noi abbiamo negli occhi la scena del famoso video dove un cane addirittura finge di svenire pur di non farsi tagliare le unghie.

Detto ciò, al nostro amico a quattro zampe tale manovra non piace. In generale il problema è che ai cani non piace quando gli afferri le zampe.

Inoltre di per sé non è doloroso tagliare le unghie ai cani. Tuttavia se non sta fermo o se il cane ha le unghie nere, è possibile che, a volte, si vada a tagliare troppo vicino al vaso presente al centro dell’unghia. In questo caso il cane prova dolore quando si taglia e la prossima volta non si farà più toccare le zampe perché avrà paura di avere male. A proposito: il dolore è pari a quello di quando ci tagliamo noi le unghie troppo vicino alla parte rosa, quindi parliamo di qualcosa di fastidioso e doloroso, ma non di esagerato.

Se tagliate troppo corto, però, l’unghia sanguinerà e vi toccherà fermare il sanguinamento usando una garza imbevuta di acqua ossigenata o del cotone emostatico. E il cane non gradirà di sicuro questa manovra, farà di tutto per divincolarsi e fermarvi, anche arrivando a mordere.

Motivi per cui tagliare le unghie ai cani

Ci sono diversi motivi per cui potrebbe diventare necessario tagliare le unghie ai cani:

cammina molto in casa o sul prato, dunque non riesce a consumare bene le unghie che tendono a crescere di più

che tendono a crescere di più l’unghia non solo ticchetta sul pavimento (segno che è cresciuta troppo), ma si sta incurvando e rischia o ha già perforato il polpastrello incarnendosi

gli speroni si stanno incurvando su stessi

si stanno incurvando su stessi talvolta alcuni zoppicano leggermente in quanto la presenza di unghie troppo lunghe gli crea difficoltà nella deambulazione

leggermente in quanto la presenza di unghie troppo lunghe gli crea difficoltà nella deambulazione occhio che ci sono alcune malattie come la Leishmaniosi che presentano l’onicogrifosi, cioè la crescita eccessiva delle unghie, fra i principali sintomi (LEGGI anche: Vaccino per la Leishmaniosi nel cane: sì o no? Parola alla veterinaria)

Costo del taglio unghie cane

Il costo del taglio unghie del cane varia a seconda delle tariffe del toelettatore o del veterinario. In generale costa sui 5-10 euro.

Come tagliare le unghie ai cani?

Prima di tutto: quando tagliare le unghie ai cani? Quando ce n’è davvero bisogno. Considerate che nel giro di 15-20 giorni le unghie ricrescono, quindi se ogni volta con il cane bisogna fare un rodeo, forse tagliargli le unghie non è una priorità.

Di sicuro, però, vanno tagliate quando diventano così lunghe che ticchettano sul pavimento o quando crescono e si incurvano tanto da rischiare di incarnirsi, perforando il polpastrello.

Prima di procedere con il taglio unghie, assicuratevi che davvero quell’unghia vada tagliata. Ci sono cani con unghie lunghe in cui però il vaso, la parte rosa, arriva sino in punta. Tipicamente si tratta di cani che camminano molto in casa o sull’erba, dunque non consumano abbastanza l’unghia e anche il vaso interno al letto ungueale tenderà a diventare più lungo.

Detto ciò, per tagliare le unghie al cane dovete:

avere un cane vagamente collaborativo

prendete il tagliaunghie adatto alle dimensioni del cane

mentre un aiutante tiene il cane (soprattutto la bocca lontana dalle vostre mani, magari distraendolo con del cibo o tenendo la museruola), ecco che voi dovete afferrare la zampa e tagliare solamente la puntina bianca dell’unghia

il taglio dovrebbe essere perpendicolare all’unghia

nel caso di cani con le unghie nere, tagliate il meno possibile visto che non si riesce a vedere dove finisce il vaso

per sicurezza, tenete a portata di mano del cotone emostatico da applicare nel caso l’unghia sanguini dopo averla tagliata troppo

E se il cane non vuole?

Se il cane proprio non ne vuole sapere di farsi tagliare le unghie, se non c’è necessità urgente (traduci con: unghia incarnita), potete provare ad abituarlo gradualmente all’idea di farsi manipolare le zampe e mettere una museruola di precauzione.

Oppure potete provare a limare leggermente un’unghia per volta con una lima per unghie, in modo almeno da smussarla un po’.

In questi casi procedete con un’unghia per volta, anche un’unghia al giorno, in modo che non si stressi troppo.

