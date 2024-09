Non solo Lyme, le principali malattie da zecche che forse non hai mai sentito nominare (ma sono altrettanto pericolose)

Ci sono numerose malattie da zecche che possono colpire il nostro cane, per questo motivo è importante usare con regolarità gli antiparassitari. Andiamo a scoprire i sintomi che possono essere un campanellino d'allarme per la presenza di queste patologie

Sono parecchie le malattie da zecche che il nostre cane può prendere. Essendo patologia con sintomi abbastanza gravi, questo è il motivo per cui il vostro veterinario continua a martellarvi con il fatto di applicare regolarmente gli antiparassitari ai cani. Sia le zecche dei boschi che le zecche dei cani possono portare malattie.

Inoltre, a causa dei cambiamenti climatici, non solo l’areale di diffusione delle zecche è aumentato, ma le troviamo attive e pronte a mordere e trasmettere malattie anche d’inverno. Non facendo più così freddo, infatti, le zecche riescono a sopravvivere anche in inverno. Il che vuol dire che dobbiamo mettere l’antipulci al cane tutto l’anno, non solo in primavera e in estate.

Quali sono i sintomi da infezione da zecca nel cane?

Per quanto riguarda i sintomi delle malattie da zecche nel cane, variano ovviamente a seconda della patologia in questione. Per esempio, nell’Ehrlichiosi e nella Malattia di Lyme è comune la zoppia, mentre nella Babesiosi possiamo avere le urine color Coca Cola. Molti sintomi, poi, sono aspecifici: un cane con febbre, letargia e zoppia potrebbe avere una malattia da zecca, ma potrebbe anche avere un’altra patologia che con le zecche non c’entra nulla.

Comunque, in generale, nelle malattie da zecca abbiamo come sintomi:

abbattimento

letargia

anoressia

febbre

anemia

disturbi della coagulazione (con anche rischio di emorragie)

aumento di volume dei linfonodi

zoppia

incoordinazione motoria

paresi e paralisi

nausea

vomito

tosse

A tutto ciò si aggiungono, poi, sintomi a carico del sistema nervoso, insufficienza renale, alterazioni del sistema immunitaria… Insomma, i sintomi sono alquanto variabili.

Le principali malattie da zecca nel cane

Il problema del morso delle zecche, nel cane e nell’uomo, non è tanto collegato al morso in sé (tranne in sfortunati casi di sovrinfezione batterica secondaria), quando al fatto che alcune zecche possono essere vettori di malattie anche importanti. Solitamente la trasmissione da zecca a cane durante il pasto di sangue avviene nel giro di 24-48 ore. (LEGGI anche: Sono una veterinaria e ti spiego come togliere le zecche al cane e al gatto)

Ehrlichiosi canina

Malattia da zecca causata dall’Ehrlichia canis (ma anche da altri tipi come l’Ehrlichia ewingii), ha un periodo di incubazione anche di un paio di settimane. Tende a manifestarsi con una prima fase acuta che non è detto che dia sintomi evidenti. Molto dipende dalla specie batterica coinvolta e dal sistema immunitario del cane colpito. A questa segue una fase subclinica in cui non si hanno sintomi, ma durante la quale la malattia progredisce verso quella che è la fase cronica. Ed è qui che solitamente i cani manifestano i sintomi più gravi.

Come sintomi abbiamo:

febbre

zoppia

anoressia

linfoadenomegalia

disturbi ella coagulazione (emorragie, epistassi…)

Può colpire il cane, il gatto e l’uomo (è una zoonosi).

Malattia di Lyme o Borelliosi

La Malattia di Lyme o Borreliosi è causata dal batterio Borrellia burgdorferi. Il periodo di incubazione è assai variabile e i sintomi possono comparire anche a parecchia distanza di tempo dall’effettivo morso della zecca. Inoltre l’evoluzione della malattia dipende anche dal sistema immunitario del singolo cane, quindi non è detto che tutti i cani sviluppino sintomi.

E a proposito di sintomi, sono:

febbre

zoppia

anoressia

aumento di volume dei linfonodi

letargia

eruzioni cutanee

danni renali, epatici e cardiaci

Può colpire il cane e l’uomo (è una zoonosi), mentre il gatto tende a essere più resistente e raramente sviluppa sintomi.

Babesiosi o Piraplamosi canina

La Babesiosi o Piroplasmosi è causata da diversi protozoi del genere Babesia. La Babesia si replica nei globuli rossi causando sintomi entro pochi giorni dall’infezione o anche a distanza di tre settimane. I sintomi sono:

forte letargia

febbre alta

abbattimento

anoressia

anemia

ittero

urine color Coca Cola

anomalie della coagulazione

danno renale, all’apparato digerente e al sistema nervoso

Questa malattia colpisce il cane.

Anaplasmosi nel cane

L’Anaplasmosi è causata da batteri come l’Anaplasma phagocytophilum. Causa sintomi come:

febbre

letargia

anoressia

disidratazione

aumento di volume delle articolazioni

vomito

diarrea

sintomi neurologici

Malattie da zecche nel cane: la Rickettsiosi

La Rickettiosi o febbre maculosa delle Montagne Rocciose è una malattia che nell’uomo è nota come febbre bottonosa. Causata dalla Rickettsia rickettsii, causa sintomi come:

letargia

febbre

vomito

dimagramento

anomalie della coagulazione

Epatozoonosi nel cane

L’epatozoonosi è causata dal protozoo noto come Hepatozoon. L’infezione può decorrere da asintomatica a forme sintomatiche con segni clinici più o meno gravi come:

febbre

perdita di peso

letargia

anoressia

anemia

dolori muscolari

disidratazione

Colpisce sia il cane che il gatto.

Bartonellosi canina

Diverse specie di Bartonella (responsabile della malattia da graffio nel gatto) possono colpire anche il cane. Possiamo avere infezioni subcliniche con sintomi minimi e malattie croniche. Come sintomi abbiamo:

sintomi oculari (fra cui l’uveite)

sintomi a carico delle cavità nasali (rinite granulomatosa)

endocarditi

miocarditi

aritmie

aumento di volume dei linfonodi

sintomi cutanei

anomalie della coagulazione (inclusa epistassi)

poliartrite

zoppia intermittente

dolore osseo

febbre

anemia emolitica

trombocitopenia

meningoencefalite

vasculite

epatite

aumento di volume della milza

pannicolite

Tularemia

La Tularemia è causata dal batterio Francisella tularensis e causa come sintomi:

febbre

anoressia

aumento di volume dei linfonodi

anomalie oculari

ascessi

Paralisi da zecca

In questo caso la patologia è causata da una neurotossina trasmessa dalle zecche con la saliva. Abbiamo come sintomi:

paralisi progressiva che inizia dalle zampe posteriori e si estende cranialmente agli arti anteriori

che inizia dalle zampe posteriori e si estende cranialmente agli arti anteriori difficoltà di respirazione

Encefalite da zecche

L’encefalite da zecca è causata da un virus appartenente alla famiglia Flaviviridae. Causa sintomi gravi e rapidamente mortali:

febbre alta

convulsioni

deficit neurologici

paresi e paralisi

Colpisce il cane e l’uomo.

Come si curano le malattie da zecca nel cane?

Una volta diagnosticata la presenza di una malattia da zecca (ciascuna malattia vista sopra richiede una serie di esami specifici per la ricerca degli anticorpi o per la ricerca del DNA dell’agente causale, quindi una PCR), il veterinario provvederà a prescrivervi la terapia più adatta.

Solitamente si usano antibiotici specifici per minimo 21 giorni. Quello di elezione è la doxiciclina, ma in alcuni casi può essere usata l’enrofloxacina, la clindamicina e l’azitromicina, in associazione o meno con l’imidocarb.

A questa terapia specifica si abbina la terapia sintomatica, diversa caso per caso. Potrebbe essere necessario somministrare antinfiammatori, antidolorifici, cortisonici, farmaci immunosoppressori, ma potrebbe anche essere richieste trasfusioni di sangue o terapie di supporto per l’insufficienza renale. Attenzione: in alcuni casi è necessario un ricovero in terapia intensiva e non è detto che la malattia lasci conseguenze tali da richiedere terapie a vita.

Ovviamente sarebbe meglio prevenire. Come? Applicando regolarmente gli antiparassitari nel cane tutto l’anno e rimuovendo nel modo corretto le zecche appena le notate sul cane. Questo perché il cane può morire per una zecca. O meglio: può morire per le malattie da morso di zecca.

